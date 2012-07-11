Глава района наказан за невыполненные муниципальные контракты

В администрации Тюменского района контроль за своевременным выполнением подрядчиками муниципальных контрактов оказался ненадлежащим. До сих пор есть неисполненные контракты с 2010 года. За такой промах глава района привлечен к дисциплинарной ответственности.
Так, по первому контракту подрядчик в срок до 27 октября 2010 года должен был выполнить в поселке Боровский строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реконструкции сетей канализации на сумму более 48 млн рублей. Выездная прокурорская проверка показала, что работы в полном объеме не выполнены, хотя подрядчику из бюджета был перечислен 41 млн рублей, сообщает облпрокуратура. Кроме того, как выяснила прокуратура, у подрядчика даже не было отведенного под строительство земельного участка и разрешения на строительство. Несмотря на грубое нарушение подрядчиком условий контракта, администрация долгое время штрафных санкций к нему не предъявляла. Иск о взыскании с подрядчика пени в размере 7,5 млн рублей администрацией был направлен в арбитражный суд только в ходе прокурорской проверки.
До настоящего времени остается неисполненным в полном объеме и второй контракт, по которому уже другая фирма-подрядчик получила из бюджета более 23 млн рублей из 33 млн, предусмотренных контрактом. По его условиям организация до августа 2011 года обязалась выполнить строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция квартальной котельной, перевод 12-ти, 16-ти квартирных жилых домов на поквартирное отопление в селе Успенка». Прокурорская проверка показала, что администрация осенью 2011 года незаконно согласовала пуск недостроенной и не принятой в эксплуатацию газовой котельной, чем создала угрозу жизни селян. Прокуратура выявила и другие нарушения, в числе которых установка подрядной организацией иного оборудования, чем это предусмотрено контрактом.
Прокуратура области в Думу Тюменского муниципального района направила информацию о нарушениях законодательства, допущенных при исполнении муниципальных контрактов. По результатам ее рассмотрения глава района привлечен к дисциплинарной ответственности. В настоящее время администрацией принимаются меры по устранению выявленных нарушений закона.
Главой района за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в дисциплинарном порядке наказан начальник управления жилищно-коммунальной политики районной администрации.
Фото с сайта richstroi.ru