Глава района наказан за невыполненные муниципальные контракты

Так, по первому контракту подрядчик в срок до 27 октября 2010 года должен был выполнить в поселке Боровский строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реконструкции сетей канализации на сумму более 48 млн рублей. Выездная прокурорская проверка показала, что работы в полном объеме не выполнены, хотя подрядчику из бюджета был перечислен 41 млн рублей, сообщает облпрокуратура. Кроме того, как выяснила прокуратура, у подрядчика даже не было отведенного под строительство земельного участка и разрешения на строительство. Несмотря на грубое нарушение подрядчиком условий контракта, администрация долгое время штрафных санкций к нему не предъявляла. Иск о взыскании с подрядчика пени в размере 7,5 млн рублей администрацией был направлен в арбитражный суд только в ходе прокурорской проверки.