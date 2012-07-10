В 2012 году в программе «Жилище» участвуют более 5 тысяч молодых семей

По информации Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области, в этом году также реализовали свои свидетельства 975 семей-участников прошлого года. Всего участниками программы прошлого года стали 3908 семей. В этом году основной и резервный списки в целом составляют 5132 молодые семьи.