В 2012 году в программе «Жилище» участвуют более 5 тысяч молодых семей

Список молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», которые претендуют на выплаты в 2012 году, опубликован на сайте администрации города Тюмени. В него вошли 1487 семей.
Напомним, этот список ежегодно появляется в конце июля-начале августа.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» с 2006 года жилищные условия улучшила 9871 молодая семья.
По информации Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области, в этом году также реализовали свои свидетельства 975 семей-участников прошлого года. Всего участниками программы прошлого года стали 3908 семей. В этом году основной и резервный списки в целом составляют 5132 молодые семьи.
Фото с сайта csdb62.ru