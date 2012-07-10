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В 2012 году в программе «Жилище» участвуют более 5 тысяч молодых семей

10 июля 2012, 14:05
Список молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», которые претендуют на выплаты в 2012 году, опубликован на сайте администрации города Тюмени. В него вошли 1487 семей.

Список молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», которые претендуют на выплаты в 2012 году, опубликован на сайте администрации города Тюмени. В него вошли 1487 семей.

Напомним, этот список ежегодно появляется в конце июля-начале августа.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» с 2006 года жилищные условия улучшила 9871 молодая семья.

По информации Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области, в этом году также реализовали свои свидетельства 975 семей-участников прошлого года. Всего участниками программы прошлого года стали 3908 семей. В этом году основной и резервный списки в целом составляют 5132 молодые семьи.

Фото с сайта csdb62.ru

#Новости#Молодая семья#ВК Тюмень#Недвижимость#Женя#Общество
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