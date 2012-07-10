Тюменцев приглашают на публичные слушания

В администрации города подписано распоряжение о назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков.
Публичные слушания пройдут 12 июля с 11 до 12 часов в Малом зале заседаний Тюменской городской Думы (администрация города Тюмени, улица Первомайская, 20, второй этаж).
С материалами информационного характера по вопросам публичных слушаний можно ознакомиться в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 326), а также, скачав файл , сообщает пресс-служба городской администрации.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются до 12 июля по адресу: улица Орджоникидзе, 24, кабинет 326, режим работы: понедельник – четверг – с 9 до 18 часов, пятница – с 9 до 17 часов, а также в день и время проведения публичных слушаний.
Распоряжение № 308-рк «О назначении публичных слушаний» можно посмотреть на сайте администрации города.