Тюменцев приглашают на публичные слушания

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются до 12 июля по адресу: улица Орджоникидзе, 24, кабинет 326, режим работы: понедельник – четверг – с 9 до 18 часов, пятница – с 9 до 17 часов, а также в день и время проведения публичных слушаний.