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С начала года введено 10 проблемных домов, но выявлено еще 2

10 июля 2012, 12:53
Десять проблемных домов введены в эксплуатацию в Тюмени с начала 2012 года. Три из них получили законный статус в июне.

Об этом накануне, 9 июля, на совещании, посвященном решению проблем дольщиков, заявил заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный.

Члены межведомственной комиссии собрались на очередное совещание под руководством главы региона Владимира Якушева, чтобы подвести промежуточные итоги и проанализировать ход исполнения принятых ранее решений.

На всех проблемных стройках, находящихся на контроле межведомственной комиссии, ведутся работы. На ряде объектов завершается оформление документов, перезаключаются договоры с дольщиками, в которых уже четко прописаны даты завершения строительства и условия передачи квартир, сообщает пресс-служба Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области.

«Однако сегодня мы сталкиваемся с другой проблемой, - сообщил замгубернатора области. – С начала года выявлено два новых проблемных объекта».

Один из них, несмотря на банкротство застройщика, удалось ввести в эксплуатация: дольщики уже стали собственниками квартир в нем. Однако при проверке были выявлены двойные продажи. Второй долгострой появился на участке, выделенном изначально под строительство гостиницы. Несмотря на фактическое отсутствие разрешительной документации, застройщик построил на участке жилой дом и все квартиры в нем распродал. Сейчас дело о нерадивом застройщике направлено на рассмотрение в прокуратуру Тюменской области.

Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров подчеркнул, что все подобные дела находятся на особом контроле его ведомства. «Мы внимательно проверяем все проблемные дома, и там, где возникают основания, в отношении застройщиков возбуждаются уголовные дела, - отметил он.

В завершение работы комиссии губернатор Тюменской области Владимир Якушев еще раз напомнил о необходимости держать на контроле оставшиеся проблемные дома. «По каждому из домов нужно двигаться оперативно и жестко, чтобы не только решить все вопросы, касающиеся уже существующих долгостроев, но и предупредить возникновение новых», - подчеркнул он.

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