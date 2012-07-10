С начала года введено 10 проблемных домов, но выявлено еще 2

Один из них, несмотря на банкротство застройщика, удалось ввести в эксплуатация: дольщики уже стали собственниками квартир в нем. Однако при проверке были выявлены двойные продажи. Второй долгострой появился на участке, выделенном изначально под строительство гостиницы. Несмотря на фактическое отсутствие разрешительной документации, застройщик построил на участке жилой дом и все квартиры в нем распродал. Сейчас дело о нерадивом застройщике направлено на рассмотрение в прокуратуру Тюменской области.