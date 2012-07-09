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В долгострое на Смоленской-Кузнецова дважды продана квартира

9 июля 2012, 13:02
Квартира в тюменском долгострое по улице Смоленской-Кузнецова-Грибоедова продана дважды. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Прокуратура Калининского округа Тюмени в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения в сфере долевого строительства жилья. Специалисты установили, что в 2006 году в строившемся жилом доме по улице Смоленской-Кузнецова-Грибоедова в Тюмени одна и та же квартира была продана дважды.

В результате этого пострадал второй покупатель, который отдал за квартиру 1,9 млн рублей, но ее так и не получил.

Напомним, дом на пересечении улиц Смоленской-Кузнецова-Грибоедова в областном центре более 10 лет назад начинала возводить компания «ТюменьЛукойлСтрой». После многолетнего простоя там организовалось ЖСК «Смоленский», и строительство дома вновь продолжается, и вполне активно, силами другой компании - «Мостострой-11». В ней подтвердили факт двойной продажи первоначальным застройщиком. По этому делу ведется разбирательство.

Прокуратура округа направила материалы проверки в УМВД России по Тюмени, где по ним возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ход следствия находится на контроле прокуратуры.

#Новости#Долгострои#Двойная продажа квартиры#Дольщики#Прокуратура Тюменской области#Недвижимость#Женя#Общество
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