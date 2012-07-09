В долгострое на Смоленской-Кузнецова дважды продана квартира

Напомним, дом на пересечении улиц Смоленской-Кузнецова-Грибоедова в областном центре более 10 лет назад начинала возводить компания «ТюменьЛукойлСтрой». После многолетнего простоя там организовалось ЖСК «Смоленский», и строительство дома вновь продолжается, и вполне активно, силами другой компании - «Мостострой-11». В ней подтвердили факт двойной продажи первоначальным застройщиком. По этому делу ведется разбирательство.