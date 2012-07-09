Тюменские ТРЦ снова войдут в ТОП-100 лучших

«Рейтинг определяет лучших, но не ранжирует объекты, не сравнивает их и не расставляет их по местам. Также рейтинг не делит объекты торговой недвижимости на группы или классы, - рассказывает Председатель Комитета по торговой недвижимости ГУД, управляющий партнёр LCMC Дмитрий Золин. – Мы допускаем определённую субъективность при составлении рейтинга, тем не менее, при оценке объектов стараемся максимально придерживаться заданных стандартов и разработанной методологии оценки. Мы надеемся, что рейтинг этого года станет полезным для всех участников рынка: ритейлеры получат удобный инструмент сравнения различных торговых центров, а собственники и управляющие компании – дополнительное средство позиционирования объекта на рынке. Потребители, в свою очередь, смогут использовать объективную информацию от профессионалов рынка для выбора места покупок и проведения досуга».