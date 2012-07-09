Тюменские ТРЦ снова войдут в ТОП-100 лучших

Проект «100 лучших торговых центров России» реализуется Гильдией управляющих и девелоперов (ГУД) второй год в крупнейших городах России. В прошлом году в лидеры вышли три тюменских ТРЦ.
В 2011 году эксперты ГУД вели работу в 14 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Омск, Тюмень, Ростов-на-Дону, Уфа, Тольятти, Ярославль, Калининград и Краснодар. В этом году к проекту присоединились Пермь, Ульяновск, Белгород и Московская область. География проекта ежегодно расширяется, и, в конечном итоге, проект охватит практически все города России, сообщает официальный сайт ГУД.
«Рейтинг определяет лучших, но не ранжирует объекты, не сравнивает их и не расставляет их по местам. Также рейтинг не делит объекты торговой недвижимости на группы или классы, - рассказывает Председатель Комитета по торговой недвижимости ГУД, управляющий партнёр LCMC Дмитрий Золин. – Мы допускаем определённую субъективность при составлении рейтинга, тем не менее, при оценке объектов стараемся максимально придерживаться заданных стандартов и разработанной методологии оценки. Мы надеемся, что рейтинг этого года станет полезным для всех участников рынка: ритейлеры получат удобный инструмент сравнения различных торговых центров, а собственники и управляющие компании – дополнительное средство позиционирования объекта на рынке. Потребители, в свою очередь, смогут использовать объективную информацию от профессионалов рынка для выбора места покупок и проведения досуга».
В настоящее время экспертные комиссии оценили торговые центры и составили шорт-листы Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Ульяновска, Самары, Тольятти, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. Общее количество объектов, представленных в окончательном списке, распределится среди городов, участвующих в проекте, пропорционально численности их населения. В 2011 комиссии оценили более 300 торговых центров. Среди тюменских ТРЦ в «Топ-100» вошли ТРЦ «Гудвин», ТЦ «Зеленый берег» и ТРЦ «Солнечный».
«Сегодня рынок торговой недвижимости Тюмени находится в ожидании выхода новых проектов. Ситуация по обеспеченности качественными торговыми объектами изменится к 2013-2014 года с момента ввода новых торговых объектов в объеме 193 500 квадратных метров. Я уверена, что новые ТЦ Тюмени пополнят список лучших торговых центров России», - комментирует член экспертной комиссии Тюмени Елена Чуклина.
Напомним, экспертами рассматриваются только действующие качественные торговые объекты площадью от 5 тысяч квадратных метров. Критерии оценки разработаны специалистами ГУД и насчитывают более 30 параметров, влияющих как в целом на качество самого объекта, так и на комфортность работы и пребывания в торговом центре.
Гильдия управляющих и девелоперов на площадке VI Международного инвестиционного форума PROEstate, который состоится 12-14 сентября в Санкт-Петербурге, презентует результаты проекта «100 лучших торговых центров России». Организаторами PROEsate выступают Правительство Санкт-Петербурга, Гильдия управляющих и девелоперов и Министерство регионального развития РФ.