Три застройщика выходят на новую площадку

Здесь, на общей площади в 57,4 га, запланировано построить около 600 тысяч квадратных метров жилья классов эконом и стандарт. Такое жилье больше всего подходит под госпрограммы по улучшения жилищных условий граждан. Как сообщили в Главном управлении строительства и ЖКХ Тюменской области, одновременно со строительством жилья будут возведены и объекты соцкультбыта – школы, поликлиники, детские сады и т.д. Кроме того, в районе застройки будет проведено благоустройство территории, озеленение, созданы гостевые и временные автостоянки, площадки для игр и для отдыха населения.