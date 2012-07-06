Три застройщика выходят на новую площадку

Новый микрорайон появится на участке в границах улиц Федюнинского-микрорайона МЖК-улиц Монтажников-Широтной, где три крупных застройщика – «ТДСК», «ПСК «Дом» и «Партнер-Инвест» - возведут жилые строения.
Здесь, на общей площади в 57,4 га, запланировано построить около 600 тысяч квадратных метров жилья классов эконом и стандарт. Такое жилье больше всего подходит под госпрограммы по улучшения жилищных условий граждан. Как сообщили в Главном управлении строительства и ЖКХ Тюменской области, одновременно со строительством жилья будут возведены и объекты соцкультбыта – школы, поликлиники, детские сады и т.д. Кроме того, в районе застройки будет проведено благоустройство территории, озеленение, созданы гостевые и временные автостоянки, площадки для игр и для отдыха населения.
В новом проекте «ТДСК», на площадку которого уже вышли строители, будут возводиться дома новой серии по технологии сборно-монолитного каркаса. Об этом рассказал на открытии нового дополнительного офиса продаж компании в Восточном-3 гендиректор «ТДСК» Николай Щепелин. Напомним, в декабре прошлого года компания открыла новый цех сборно-монолитного каркаса.
«Партнер-Инвест» также планирует выйти на стройку в ближайшее время. «Сейчас мы прорабатываем программу продаж. А выйдем на продажи в октябре», - сообщил директор по маркетингу и продажам компании Александр Щиголь.
«ПСК «Дом» с середины июня начали работы по строительству. «Сейчас идет забивка свайного поля под монолитно-кирпичные дома. Продажи квартир мы откроем в следующем году», - сообщил главный специалист отдела маркетинга и продаж компании Владимир Спиридонов.
Застройщики не хотят называть друг друга конкурентами. Технологии строительства, качество домов у всех разные, поэтому в каждой строительной компании уверены, что покупателя хватит всем.