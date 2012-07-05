Дольщиков защитит новый закон о страховании «долевки»?

Законопроект «О взаимном страховании гражданской ответственности лиц, привлекающих денежные средства для долевого строительства многоквартирных домов (застройщиков), за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договору участия в долевом строительстве» принят Госдумой в первом чтении.
По словам одного из авторов документа Александра Хинштейна, законопроект направлен на решение важнейшей социальной проблемы, сложившейся сегодня в России — проблемы обманутых дольщиков, количество которых в нашей стране более 107 тысяч.
Законопроектом создается механизм в виде общества взаимного страхования, членами которого должны будут становиться все без исключения застройщики, привлекающие средства граждан. В случае неисполнения застройщиком своих обязательств перед гражданами, наступления страхового случая, средства, вложенные дольщиками, будут возвращаться ими в полном объеме. Под страховым случаем подразумевается банкротство застройщика, сообщает официальный сайт Александра Хинштейна.
На проект закона был получен положительный отзыв правительства РФ. По словам депутата, ко второму чтению предполагается внести ряд изменений, в частности расширить возможности застройщика для использования защитных механизмов помимо предлагаемого законопроектом общества взаимного страхования. Как пояснил Хинштейн, застройщикам будут предложены на выбор еще две формы — коммерческое страхование либо банковская гарантия на сумму привлеченных средств.