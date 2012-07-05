Дольщиков защитит новый закон о страховании «долевки»?

Законопроектом создается механизм в виде общества взаимного страхования, членами которого должны будут становиться все без исключения застройщики, привлекающие средства граждан. В случае неисполнения застройщиком своих обязательств перед гражданами, наступления страхового случая, средства, вложенные дольщиками, будут возвращаться ими в полном объеме. Под страховым случаем подразумевается банкротство застройщика, сообщает официальный сайт Александра Хинштейна.