Недострой в школьном дворе – не место для бомжей и пьяных компаний

По ее словам, соседство с недостроем небезопасно. Здесь собираются и сами школьники, и взрослые горожане, и даже бомжи. Они распивают там спиртные напитки, хулиганят. «Здесь всякое случается и еще может случиться, - сетует Лариса Константиновна, - Вызывали и милицию, и пожарных уже не раз. Те решетки, что устанавливают для защиты здания, срывают, и все начинается по-новому. Сейчас более или менее навели порядок, но надолго ли? Я считаю, что это здание нужно либо достроить, либо снести», - уверена директор школы.