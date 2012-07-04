Недострой в школьном дворе – не место для бомжей и пьяных компаний

«В 1989 году здесь строился технический цех для занятий с детьми, чтобы дети параллельно со школьным образованием получали профессию. Но со временем все стало разваливаться, и здание стало заброшенным – бесхозным», - рассказала директор школы № 31 Лариса Красилова.
По ее словам, соседство с недостроем небезопасно. Здесь собираются и сами школьники, и взрослые горожане, и даже бомжи. Они распивают там спиртные напитки, хулиганят. «Здесь всякое случается и еще может случиться, - сетует Лариса Константиновна, - Вызывали и милицию, и пожарных уже не раз. Те решетки, что устанавливают для защиты здания, срывают, и все начинается по-новому. Сейчас более или менее навели порядок, но надолго ли? Я считаю, что это здание нужно либо достроить, либо снести», - уверена директор школы.
Суды по этому делу длятся уже лет 12. Здание постоянно перепродается, только на веку Ларисы Красиловой (она директор школы с 2006 года) оно продано 4 раза. В итоге оно продолжает стоять на прежнем месте, создавая угрозу для людей. Ведь здание ветшает, и его «посетители» могут пострадать от обрушения.
Недострой в школьном дворе был недавно обнаружен прокуратурой Калининского округа Тюмени, которая приняла меры в его отношении. По информации пресс-службы ведомства, собственником объекта незавершенного строительства на Коммунаров, 25 возле школы № 31 с 2008 года является ООО «Инвест Девеломпмент», и объект действительно никем не охраняется и не достраивается, что небезопасно для детей.
В связи с этим прокуратура обратилась в Калининский районный суд областного центра с иском, в котором потребовала обязать «Инвест Девеломпмент» ограничить доступ посторонних лиц на недостроенный объект. «Компания возражала против иска, уверяя, что территория для детей безопасна. Но решением суда иск удовлетворен», - сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Елена Мельникова. Исполнение судебного решения прокуратура взяла на контроль.