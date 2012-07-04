Квартиры в аренду дорожают медленно, хотя спрос на них высокий

Стоимость аренды жилья в областном центре повышается нерезко - примерно соразмерно с ростом дохода населения. Хотя спрос на квартиры в аренду почти в три раза выше, чем соответствующее предложение. Такие данные приводит директор регионального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.
«Я это связываю с тем, что на рынке аренды нет банковского «подогрева» - ипотеки и других программ. При продаже недвижимости он есть, а на рынке аренды его нет, - уточняет руководитель агентства недвижимости, - Цена – такая, какой и должна быть из реального дохода населения. То есть доходы, в среднем, растут не так сильно, как хотелось бы».
В этом полугодии рост арендных ставок по Тюмени составил порядка 3-5%. Ильдар Хусаинов считает, что такой рост можно признать условно стабильным.
Предложения на рынке аренды Тюмени, по данным агентства, порядка 1500.