Квартиры в аренду дорожают медленно, хотя спрос на них высокий

«Я это связываю с тем, что на рынке аренды нет банковского «подогрева» - ипотеки и других программ. При продаже недвижимости он есть, а на рынке аренды его нет, - уточняет руководитель агентства недвижимости, - Цена – такая, какой и должна быть из реального дохода населения. То есть доходы, в среднем, растут не так сильно, как хотелось бы».