nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Квартиры в аренду дорожают медленно, хотя спрос на них высокий

4 июля 2012, 18:00
Стоимость аренды жилья в областном центре повышается нерезко - примерно соразмерно с ростом дохода населения. Хотя спрос на квартиры в аренду почти в три раза выше, чем соответствующее предложение.

Стоимость аренды жилья в областном центре повышается нерезко - примерно соразмерно с ростом дохода населения. Хотя спрос на квартиры в аренду почти в три раза выше, чем соответствующее предложение. Такие данные приводит директор регионального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«Я это связываю с тем, что на рынке аренды нет банковского «подогрева» - ипотеки и других программ. При продаже недвижимости он есть, а на рынке аренды его нет, - уточняет руководитель агентства недвижимости, - Цена – такая, какой и должна быть из реального дохода населения. То есть доходы, в среднем, растут не так сильно, как хотелось бы».

В этом полугодии рост арендных ставок по Тюмени составил порядка 3-5%. Ильдар Хусаинов считает, что такой рост можно признать условно стабильным.

Предложения на рынке аренды Тюмени, по данным агентства, порядка 1500.

#Новости#Аренда жилья#Этажи#ВК Тюмень#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25