Ипотека снова стала дорожать

За полгода ипотечными подразделениями ВТБ24 в Тюменском регионе выдано порядка 2 млрд 100 млн рублей ипотечных кредитов, а за весь прошлый год – 3 млрд. Как предполагает Александр Пахомов, объемы выдачи ипотечных кредитов в этом году превысят показатели прошлого года. Кстати это подтверждается и сводными данными российских банков. За первые четыре месяца 2012 года было выдано 185 000 ипотечных кредитов на общую сумму 267 млрд рублей, что в денежном выражении в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2011 года, и в 1,6 раза - в количественном.