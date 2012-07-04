Ипотека снова стала дорожать

Ряд федеральных и региональных банков повысил ставки по ипотеке на 0,5-1%. Каждая вторая сделка по покупке жилья происходит в Тюмени с привлечением ипотеки. По прогнозам, объем выдачи кредитов за год превысит результат прошлого года. Вырастет ли ставка у нас?
Как комментирует управляющий РОО «Тюменский» ВТБ24 Александр Пахомов, ВТБ24 пока не собирается поднимать ставки. Наоборот, продолжает работать на клиентов, совершенствуя продуктовую линейку товаров и предлагая новые условия кредитования.
Спорить не приходится – банки регулируют рынок. По информации директора регионального агентства недвижимости «Этажи» Ильдара Хусаинова, рынок ипотеки заметно вырос с 2010 года. Сегодня порядка 53% сделок происходит с привлечением ипотечного кредита, а значит – каждая вторая. По прогнозу риэлтора, в 2014 году это число вырастете до 75%.
За полгода ипотечными подразделениями ВТБ24 в Тюменском регионе выдано порядка 2 млрд 100 млн рублей ипотечных кредитов, а за весь прошлый год – 3 млрд. Как предполагает Александр Пахомов, объемы выдачи ипотечных кредитов в этом году превысят показатели прошлого года. Кстати это подтверждается и сводными данными российских банков. За первые четыре месяца 2012 года было выдано 185 000 ипотечных кредитов на общую сумму 267 млрд рублей, что в денежном выражении в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2011 года, и в 1,6 раза - в количественном.
«Подтягивают» бизнес совместные проекты с компаниями-партнерами. Например, риэлторы «Этажи» теперь присутствуют в некоторых отделениях банка, а специалисты ВТБ24 – в агентствах недвижимости и в офисах продаж некоторых застройщиков. Такая синергия позволяет в едином окне потребителю получать, и кредит, и квартиру – потребители только выигрывают на таких отношениях, экономя собственное время и получая различные скидки и бонусы.
Ильдар Хусаинов отметил две группы потребителей ипотечных продуктов: молодые люди 25-30 лет, состоящие в браке, и граждане лет 50, которые приобретают жилье детям (вторая группа – чаще покупатели с северных городов региона). По словам риэлтора, средний возраст заемщика ипотеки молодеет. Из всех желающих оформить ипотеку лишь в 7% подобрать кредит оказывается невозможным – эти люди в итоге берут потребительский кредит.
Фото с сайта asks.ru