Прокуратура запретила ГУСу проводить внеплановую проверку

Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства области обратилось в областную прокуратуру с заявлением о согласовании внеплановой выездной проверки в гаражном кооперативе. Основанием для внеплановой инициирования проверки послужила жалоба о том, что гаражи эксплуатируются без ввода в эксплуатацию.