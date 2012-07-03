Прокуратура запретила ГУСу проводить внеплановую проверку

Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства области обратилось в областную прокуратуру с заявлением о согласовании внеплановой выездной проверки в гаражном кооперативе. Основанием для внеплановой инициирования проверки послужила жалоба о том, что гаражи эксплуатируются без ввода в эксплуатацию.
Между тем, гаражный кооператив данные объекты не строил и, следовательно, не должен вводить их в эксплуатацию. При таких обстоятельствах законных оснований для проведения в кооперативе внеплановой проверки не имеется.
Прокуратура области продолжает работу по защите прав субъектов предпринимательства от необоснованного вмешательства в их деятельность различных контролирующих структур.