За запущенный садовый участок – сначала штраф, потом изъятие земли

В ходе проверки, поведенной специалистами территориального Управления Россельхознадзора, установлено, что участки, которые находятся у них в собственности или пользовании, не обрабатывались в течение года и более. У одного гражданина на двух участках, примерно по 8 соток каждый, нет никаких строений, вместо плодово-ягодных культур и овощей растут сорняки: крапива, пырей ползучий, камыш. Аналогичная картина и у двух других дачников.