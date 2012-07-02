За запущенный садовый участок – сначала штраф, потом изъятие земли

Три члена садоводческого некоммерческого товарищества «Хрустальный» Тюменского района привлечены к административной ответственности. Сейчас они заплатили штраф за заросшие участки, в дальнейшем земли могут быть изъяты.
В ходе проверки, поведенной специалистами территориального Управления Россельхознадзора, установлено, что участки, которые находятся у них в собственности или пользовании, не обрабатывались в течение года и более. У одного гражданина на двух участках, примерно по 8 соток каждый, нет никаких строений, вместо плодово-ягодных культур и овощей растут сорняки: крапива, пырей ползучий, камыш. Аналогичная картина и у двух других дачников.
Согласно требованию Земельного кодекса РФ собственники, пользователи обязаны использовать свои земельные участки в соответствии с их целевым назначением, обязаны проводить мероприятия по защите земель от зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем и от других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель.
Эти три физических лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов по 1000 рублей. Им выданы предупреждения о допущенном правонарушении. В течение месяца они должны скосить и убрать сорняки на своих участках. В случае невыполнения предписания об устранении земельного правонарушения материалы о принудительном прекращении права собственности (изъятии земель) будут направлены в администрацию Тюменского района, сообщает Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
С начала года подобные предупреждения получили семь физических лиц, владеющих земельными участками общей площадью 32,5 га.