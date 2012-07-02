На Холодильной построят бизнес-центр класса В+

Новый бизнес-центр, который возведет на пересечении улиц Холодильная и Малыгина в Тюмени компания «Дина», будет радовать тюменцев, по плану, в 2014 году.
Площадка под строительство готовится между школой № 5 и административным зданием на улице Холодильной, 75. Бизнес-центр будет в 14 этажей, и в высоту он будет достигать 50 метров. Общая площадь здания составит 10 тысяч 500 квадратных метров, а обслуживать посетителей и арендаторов будут 3 высокоскоростных лифта. Рядом планируется построить крытую парковку на 400 машиномест.
Основные идеи, которые заложены в проект – это оптимальная организация внутреннего пространства, высококачественные инженерные системы, которые позволят создать наиболее подходящий микроклимат для арендаторов, удобная транспортная доступность и высокая обеспеченность парковочными местами, сообщает девелопер на своем интернет-ресурсе. Он относит здание к классу В+.
Планируемые сроки строительства 2 квартал 2013 - 3 квартал 2014 года. «Сейчас разрабатывается проектная документация. На строительную площадку мы по плану должны выйти весной следующего года. Внешний облик здания практически не будет отличаться от эскизного, что на фото», - сообщил директор по развитию компании «Дина» Олег Редозубов.