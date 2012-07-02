На Холодильной построят бизнес-центр класса В+

Площадка под строительство готовится между школой № 5 и административным зданием на улице Холодильной, 75. Бизнес-центр будет в 14 этажей, и в высоту он будет достигать 50 метров. Общая площадь здания составит 10 тысяч 500 квадратных метров, а обслуживать посетителей и арендаторов будут 3 высокоскоростных лифта. Рядом планируется построить крытую парковку на 400 машиномест.