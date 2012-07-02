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Капремонты домов: Камчатская, Кузнецова и еще 33 дома, где нужны новые газовые сети

2 июля 2012, 12:04
В план капитального ремонта многоквартирных домов Тюмени депутаты Тюменской городской Думы на последнем заседании включили еще 49 объектов.

Всего в 2012 году в планах отремонтировать 405 домов.

Напомним, в 2010 году отремонтировано 320 многоквартирных домов областного центра, в 2011 – 260. В 2012 году планировалось отремонтировать 360 домов, но с учетом еще 49 общая плановая цифра составила 405 домов (4 дома дублируются в списке, поскольку в них планируются разноплановые работы). Таким образом, снижается доля жилищного фонда, требующего ремонта. В 2010 году она составляла 68,1% от общего жилого фонда, в 2011 – 59%, в 2012 году планируется сократить ее до 56,5%.

По информации директора городского хозяйства администрации города Александра Шпиренко, из дополнительно включенных домов 14 обеспечены источником финансирования, 35 (по ул. Кузнецова, 6; Камчатская, 104 и 33 дома, на которых требуется замена газовых внутридомовых сетей) – не обеспечены.

Дом на Кузнецова, 6 предложено включить в план мероприятий, поскольку он в крайне неудовлетворительном состоянии, а также в связи многочисленными жалобами проживающих в нем жильцов. Жильцы дома на Камчасткой, 104 также нередко направляли обращения о плачевном состоянии дома. В прошлом году специалисты провели обследование конструкций дома и, в связи с аварийным состоянием элементов дома, его также вносят в программу капремонтов. Предполагается, что ремонт в обоих этих домах будет выполнен за счет бюджета города, а дома, а в 33 домах, где требуются газовые сети, - за счет областного бюджета.

#Новости#ВК Тюмень#Недвижимость#Женя#Общество
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