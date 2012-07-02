Капремонты домов: Камчатская, Кузнецова и еще 33 дома, где нужны новые газовые сети

Дом на Кузнецова, 6 предложено включить в план мероприятий, поскольку он в крайне неудовлетворительном состоянии, а также в связи многочисленными жалобами проживающих в нем жильцов. Жильцы дома на Камчасткой, 104 также нередко направляли обращения о плачевном состоянии дома. В прошлом году специалисты провели обследование конструкций дома и, в связи с аварийным состоянием элементов дома, его также вносят в программу капремонтов. Предполагается, что ремонт в обоих этих домах будет выполнен за счет бюджета города, а дома, а в 33 домах, где требуются газовые сети, - за счет областного бюджета.