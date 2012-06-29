Ветхие дома снесут в центре Тюмени, в районе «Маяк» и на Лесобазе

Проект адресной программы сноса и реконструкции накануне утвердили депутаты Тюменской городской Думы.
К сносу и реконструкции планируются дома в кварталах:
- Молодежная, Водников (Антипино);
- Парковая, Амурская, Новосибирская, Магнитогорская;
- Амурская, Восстания, Интернациональная;
- Магнитогорская, Пархоменко, Транспортная, Невская;
- Новая, Амурская, Парковая, Магнитогорская;
- Магнитогорская, Ростовская, Амурская, Восстания;
- Герцена, Камышинская, Каширская, Чернышевского, Железнодорожная;
- Судостроителей, Сахалинская, Домостроителей;
- в границах улицы Дамбовской;
- Судостроителей, К.Заслонова, Домостроителей;
- Мориса Тореза, Мурманская, Малыгина;
- Тюменская, Курчатова, Рылеева;
- Холодильная, Харьковская, Минская;
- Камчатская, Энтузиастов.
На этих территориях планируется возвести многоэтажные дома общей площадью более 1337,1 тысяч квадратных метров. А также объекты общественно-делового значения и дошкольные образовательные учреждения.