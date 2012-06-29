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Ветхие дома снесут в центре Тюмени, в районе «Маяк» и на Лесобазе

29 июня 2012, 10:43
На нескольких застроенных территориях областного центра в текущем году планируются к сносу ветхие дома, а вместо них возведены многоэтажные дома за счет застройщиков-инвесторов.

Проект адресной программы сноса и реконструкции накануне утвердили депутаты Тюменской городской Думы.

К сносу и реконструкции планируются дома в кварталах:

- Молодежная, Водников (Антипино);

- Парковая, Амурская, Новосибирская, Магнитогорская;

- Амурская, Восстания, Интернациональная;

- Магнитогорская, Пархоменко, Транспортная, Невская;

- Новая, Амурская, Парковая, Магнитогорская;

- Магнитогорская, Ростовская, Амурская, Восстания;

- Герцена, Камышинская, Каширская, Чернышевского, Железнодорожная;

- Судостроителей, Сахалинская, Домостроителей;

- в границах улицы Дамбовской;

- Судостроителей, К.Заслонова, Домостроителей;

- Мориса Тореза, Мурманская, Малыгина;

- Тюменская, Курчатова, Рылеева;

- Холодильная, Харьковская, Минская;

- Камчатская, Энтузиастов.

На этих территориях планируется возвести многоэтажные дома общей площадью более 1337,1 тысяч квадратных метров. А также объекты общественно-делового значения и дошкольные образовательные учреждения.

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