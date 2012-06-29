Ветхие дома снесут в центре Тюмени, в районе «Маяк» и на Лесобазе

На нескольких застроенных территориях областного центра в текущем году планируются к сносу ветхие дома, а вместо них возведены многоэтажные дома за счет застройщиков-инвесторов.

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