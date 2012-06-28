Поправки в закон о долевом строительстве снизят риски при покупке квартиры

Поправки в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» направлены на стабилизацию рынка жилья и уменьшения рисков граждан, вступающих в долевое строительство. Законопроект обязывает страховаться застройщику на предмет неисполнения им своих обязательств.
Законодатели Пермского края говорят о необходимости установления ограничений на привлечение денежных средств участников долевого строительства. По мнению депутатов, застройщик должен иметь не менее 30 процентов от сметной стоимости возводимого объекта.
Предложения будут направлены в Госдуму РФ для дальнейшего рассмотрения. Если законопроект получит поддержку большинства субъектов законодательной власти РФ, а затем к нему прислушаются депутаты Государственной Думы, то поправки могут быть приняты, сообщает управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной Думы.