ЖБИ-3 хочет снести дома на ул. Камчатской и построить там новый микрорайон

«Мы вышли с инициативой произвести снос домов на Камчатской, но при условии, что на этой земле мы будем возводить наши дома», - подтвердил информацию депутата начальник управления недвижимости ЗАО «Завод ЖБИ-3» Сергей Оглоблин. По его словам, в планах компании снести и застроить участок на Камчатской у школы, а также возле ЛЭП. Но, как известно, земельные участки выделяются через аукционы, а таковой еще не был проведен.