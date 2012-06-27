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ЖБИ-3 хочет снести дома на ул. Камчатской и построить там новый микрорайон

27 июня 2012, 17:28
Разговоры о сносе многоквартирных двухэтажных домов на улице Камчатской в Тюмени ведутся уже не первый год, но дело не сдвигается с места.

Разговоры о сносе многоквартирных двухэтажных домов на улице Камчатской в Тюмени ведутся уже не первый год. Сегодня найден даже инвестор для сноса построек и возведения здесь нового микрорайона – ЗАО «Завод ЖБИ-3», но дело не сдвигается с места.

Сегодня в прямом эфире радио «Априори» в Тюмени горожане задали вопрос депутату Тюменской городской Думы Альбине Селезневой о сносе домов на Камчатской.

Она подтвердила, что работа в этом направлении ведется. В программу развития застроенных территорий уже включены дома по улицам Дамбовской, Губкина, Сахалинской, а также Константина Заслонова и Камчатской.

«Завод ЖБИ-3» – тот инвестор, с которым идет разговор о сносе домов на улице Камчатской, пояснила депутат. «Инвестор с августа прошлого года подал документы, чтобы территорию застроенную вынесли на аукцион, но пока этого не выполнено», - сообщила она.

«Мы вышли с инициативой произвести снос домов на Камчатской, но при условии, что на этой земле мы будем возводить наши дома», - подтвердил информацию депутата начальник управления недвижимости ЗАО «Завод ЖБИ-3» Сергей Оглоблин. По его словам, в планах компании снести и застроить участок на Камчатской у школы, а также возле ЛЭП. Но, как известно, земельные участки выделяются через аукционы, а таковой еще не был проведен.

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