«Прямая» линия: кто следит за тюменскими землями

Вопросам проведения проверок соблюдения земельного законодательства на территории Тюменской области будет посвящена очередная «прямая» телефонная линия, организованная Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.
Мероприятие по теме «Обеспечение надзора за соблюдением земельного законодательства, требований по охране и использованию земель» состоится в четверг, 28 июня 2012 года. На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Управления Наталия Витальевна Калинина, сообщают в ведомстве.
«Прямая» телефонная линия состоится 28 июня 2012 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43.