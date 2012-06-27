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«Прямая» линия: кто следит за тюменскими землями

27 июня 2012, 13:54
Вопросам проведения проверок соблюдения земельного законодательства на территории Тюменской области будет посвящена очередная «прямая» телефонная линия.

Вопросам проведения проверок соблюдения земельного законодательства на территории Тюменской области будет посвящена очередная «прямая» телефонная линия, организованная Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

Мероприятие по теме «Обеспечение надзора за соблюдением земельного законодательства, требований по охране и использованию земель» состоится в четверг, 28 июня 2012 года. На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Управления Наталия Витальевна Калинина, сообщают в ведомстве.

«Прямая» телефонная линия состоится 28 июня 2012 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43.

#Новости#Тюменский росреестр#Земельное законодательство#Недвижимость#Женя#Общество
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