«Прямая» линия: кто следит за тюменскими землями

Мероприятие по теме «Обеспечение надзора за соблюдением земельного законодательства, требований по охране и использованию земель» состоится в четверг, 28 июня 2012 года. На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Управления Наталия Витальевна Калинина, сообщают в ведомстве.