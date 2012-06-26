В Молодежном построят завод по выращиванию судака

Как сообщает пресс-служба губернатора, в рамках работы тюменской бизнес-делегации во главе с губернатором Тюменской области в Германии, проходившей с 29 мая по 1 июня 2012 года, между ассоциацией производственно-торговых предприятий «Оцелот» и баварской компанией «AGK Kronawitter GmbH» был подписан предварительный договор на проектирование завода замкнутого цикла по выращиванию судака. Немецкая сторона, кроме того, будет осуществлять поставку оборудования, шеф-монтаж и обучение персонала будущего завода, в котором воплотятся последние достижения в области индустриальной аквакультуры.