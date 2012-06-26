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В Молодежном построят завод по выращиванию судака

26 июня 2012, 11:41
У тюменцев появится возможность покупать свежего судака. В поселке Молодежном Тюменского района планируется построить завод по выращиванию этой рыбы.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в рамках работы тюменской бизнес-делегации во главе с губернатором Тюменской области в Германии, проходившей с 29 мая по 1 июня 2012 года, между ассоциацией производственно-торговых предприятий «Оцелот» и баварской компанией «AGK Kronawitter GmbH» был подписан предварительный договор на проектирование завода замкнутого цикла по выращиванию судака. Немецкая сторона, кроме того, будет осуществлять поставку оборудования, шеф-монтаж и обучение персонала будущего завода, в котором воплотятся последние достижения в области индустриальной аквакультуры.

Участок под строительство завода уже определен вблизи поселка Молодежный Тюменского района. Проектная мощность производства - 300 тонн товарного судака в год. Реализация инвестиционного проекта будет иметь высокую социальную и экономическую значимость для региона: повысит собственную сырьевую базу агропромышленного комплекса, создаст новые рабочие места, позволит внедрить современные высокоэффективные технологии индустриального выращивания водных биоресурсов.

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