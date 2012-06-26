Криминальное трио провернуло аферу с жильем

Как установлено расследованием, в 2009 году в распоряжении 35-летнего Александра Боровинского оказались документы и ключи от пустующей муниципальной квартиры. В том же году информацию об этой квартире, а также ключи и документы от нее он за 200 тысяч рублей продал 38-летней Элеоноре Золотовой, которая уговорила свою знакомую 42-летнюю Жанну Гнитецкую за вознаграждение в 75 тысяч рублей помочь ей незаконным способом оформить права на жилье.