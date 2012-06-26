Криминальное трио провернуло аферу с жильем

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Как установлено расследованием, в 2009 году в распоряжении 35-летнего Александра Боровинского оказались документы и ключи от пустующей муниципальной квартиры. В том же году информацию об этой квартире, а также ключи и документы от нее он за 200 тысяч рублей продал 38-летней Элеоноре Золотовой, которая уговорила свою знакомую 42-летнюю Жанну Гнитецкую за вознаграждение в 75 тысяч рублей помочь ей незаконным способом оформить права на жилье.
В мае 2011 года аферистки на основании фиктивных документов добились заключения договора социального найма на муниципальное жилье между администрацией Тюмени и Золотовой, что позволило Золотовой в августе 2011 года приватизировать квартиру и стать ее собственницей.
Как сообщает областная прокуратура, ущерб городской администрации составил более 900 тысяч рублей.
В январе 2012 года по факту мошенничества правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Боровинскому предъявлено обвинение по ч.5 ст.33, ч.3 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Золотова и Гнитецкая обвиняются по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Им грозит до 6 лет лишения свободы.
Прокуратура Центрального округа г. Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.