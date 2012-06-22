Из ветхого жилья можно переехать в хоромы

Программы переселения тюменцев из ветхого и аварийного жилья теперь реализуются быстрее. Возможность предоставлять переселенцам квартиры большей площади, чем у них были до переезда, значительно ускорили реализацию этих программ.
В Тюменском регионе действуют несколько программ переселения граждан из непригодного для проживания жилья. Все они продолжают реализовываться. В 2011 году в областном центре было приобретено 60 жилых помещений на общую сумму более 121 млн рублей. Кроме того денежные средства были направлены на выплату выкупной стоимости за жилье, из которого отселены граждане. Также для отселения граждан из помещений, пострадавших в результате пожаров, были приобретены 5 помещений: горожане выехали из домов по улицам Коммуны, 57, Баумана, 47, Водников, 5, а также из поселка Антипино. Эту информацию предоставила на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Тюменской городской Думы директор департамента имущественных отношений городской администрации Анна Игнатьева.
«Мы приобретаем жилые помещения, пригодные для проживания граждан, то есть это помещения первичного рынка с отделкой и сантехническим оборудованием», - уточнила она. Примерная стоимость квадратного метра порядка 43 тысяч рублей.
Согласно Жилищному кодексу, при переселении граждан из ветхого и аварийного фонда предоставляется помещение, равноценное или не менее по площади. С учетом того, что ветхий и аварийный фонд Тюмени представляет собой довольно старые дома, решением городской Думы и постановлением правительства области утверждены максимальные площади предоставляемых жилых помещений: 1-комнатная квартира до 46 квадратных метров, 2-комнатная – до 67, 3-комнатная – до 90 квадратных метров. Это максимальные площади предоставляемого жилья, независимые от количества зарегистрированных в ветхой квартире жильцов. То есть, при удачном раскладе непригодную для жилья двухкомнатную квартиру в 45 «квадратов» могут обменять на большую по площади без всяких доплат.
Отметить стоит, что площади предоставляются по договорам социального найма, но граждане могут воспользоваться правом приватизации и оформить жилье в собственность. Если аварийное жилье было оформлено в собственность, то переселяемому либо предоставляют жилье по нормам, либо выплачивают выкупную стоимость. Например, эта стоимость в двух квартирах по улице Самолетной в Тюмени, выплаченная в 2011 году, составила порядка 6,5 млн рублей.
За 2011 год в областном центре осуществлено переселение 272 семей или 865 человек. И работа в этом направлении продолжается.
Жители ветхого дома № 47 по улице Тюменской считают, что часть помещений для них уже приобретена, но Анна Игнатьева информацию об уже приобретенных квартирах не подтвердила: «Заявка на переселение граждан из дома № 47 по улице Тюменской уже подана в ГУС и ЖКХ ТО. Как только решение по этому вопросу будет принято, мы примем меры по приобретению жилых помещений и отселению граждан», - сообщила она. Ее коллеги добавили, что губернатор Тюменской области уже дал устное подтверждение о выделение средств на меры по переселению дома № 47, но фактического распоряжения пока нет.