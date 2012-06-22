Из ветхого жилья можно переехать в хоромы

Жители ветхого дома № 47 по улице Тюменской считают, что часть помещений для них уже приобретена, но Анна Игнатьева информацию об уже приобретенных квартирах не подтвердила: «Заявка на переселение граждан из дома № 47 по улице Тюменской уже подана в ГУС и ЖКХ ТО. Как только решение по этому вопросу будет принято, мы примем меры по приобретению жилых помещений и отселению граждан», - сообщила она. Ее коллеги добавили, что губернатор Тюменской области уже дал устное подтверждение о выделение средств на меры по переселению дома № 47, но фактического распоряжения пока нет.