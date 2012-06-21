Дом на ул. Чаплина ввели в эксплуатацию после суда

Однако в готовом доме работы по установке контрольно-измерительных приборов и автоматики в тепловом узле не завершены, разрешение на ввод дома в эксплуатацию ЗАО «Ивлан» не получено. Между тем, сообщает областная прокуратура, согласно ст.55 Градостроительного кодекса РФ именно этот документ удостоверяет выполнение строительства в полном объеме, соответствие построенного объекта градостроительному плану земельного участка, а также проектной документации. В отсутствие разрешительного документа проживание людей в данном доме представляет опасность для их жизни и здоровья.