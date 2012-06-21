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Дом на ул. Чаплина ввели в эксплуатацию после суда

21 июня 2012, 11:13
Застройщика жилой многоэтажки на Чаплина, 127 в Тюмени заставили ввести дом в эксплуатацию через суд. До этого дом фактически был достроен и самовольно эксплуатировался жильцами.

Однако в готовом доме работы по установке контрольно-измерительных приборов и автоматики в тепловом узле не завершены, разрешение на ввод дома в эксплуатацию ЗАО «Ивлан» не получено. Между тем, сообщает областная прокуратура, согласно ст.55 Градостроительного кодекса РФ именно этот документ удостоверяет выполнение строительства в полном объеме, соответствие построенного объекта градостроительному плану земельного участка, а также проектной документации. В отсутствие разрешительного документа проживание людей в данном доме представляет опасность для их жизни и здоровья.

Главным управлением строительства и ЖКХ Тюменской области генеральному директору ЗАО «Ивлан» выдавалось предписание, в котором указывалось на необходимость устранить недостатки строительства и ввести дом в эксплуатацию. Однако предписание не было исполнено.

В дело вмешалась прокуратура области, заявив иск в Ленинский районный суд Тюмени, которым требовала обязать застройщика - ЗАО «Ивлан» ввести в дом в эксплуатацию. Решением суда иск прокуратуры удовлетворен.

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