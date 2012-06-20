Ремонт в зданиях-памятниках произойдет после отселения жильцов

В прошлом году объектов-памятников у города было 53 (из которых 40 были в удовлетворительном состоянии), 3 объекта (Водопроводная, 43; Дзержинского, 12 и 13) были проданы субъектам малого и среднего предпринимательства, и бремя их содержания передано владельцам. К концу года из этого списка выпадут еще пара объектов – здание по улице Осипенко, 34 и Володарского, 27.