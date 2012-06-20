Ремонт в зданиях-памятниках произойдет после отселения жильцов

В связи с чем, в рамках программы «Реализация жилищной политики администрации города Тюмени на 2012-2014 годы» мероприятия по переселению граждан предусмотрены. В 11 домах будет проведено обследование помещений в целях признания зданий аварийными и подлежащими реконструкции (реставрации). В 14 многоквартирных домах, признанных аварийными, запланировано отселение жильцов. Этот вопрос обсудили депутаты Тюменской городской Думы на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям.
Всего, по данным департамента имущественных отношений, в муниципальной собственности города находятся 50 зданий-памятников, из которых 4 объекта обладают признаками культурного наследия; 17 относятся к выявленным объектам культурного наследия; 29 являются объектами культурного наследия регионального значения. Из этих 50 зданий 36 – в удовлетворительном состоянии.
В прошлом году объектов-памятников у города было 53 (из которых 40 были в удовлетворительном состоянии), 3 объекта (Водопроводная, 43; Дзержинского, 12 и 13) были проданы субъектам малого и среднего предпринимательства, и бремя их содержания передано владельцам. К концу года из этого списка выпадут еще пара объектов – здание по улице Осипенко, 34 и Володарского, 27.