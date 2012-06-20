«Европейский» идет на север

«Сегодня мы предлагаем услугу по принципу «одного окна» в городах Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, Нефтеюганск и Ноябрьск, - комментирует заместитель директора РАН «Этажи» Юлия Синельникова, - в ближайшее время этот список пополнится еще несколькими крупными городами». Теперь покупателям недвижимости из северных городов станет легче сделать выбор и принять решение, и что самое важное – не придется заниматься поиском квартиры в незнакомом городе. Однако как отмечают представители агентства, основной объем сделок по этому проекту совершается все же в столице региона. «Наших клиентов интересуют тюменские новостройки: современное, комфортное жилье от надежных строительных компаний», - подчеркивает Юлия.