«Европейский» идет на север

У жителей северных городов появилась возможность приобрести квартиру в Тюмени в микрорайоне «Европейский», не приезжая в областной центр.
В основе проекта «Магазин ипотеки и квартир», инициаторами которого стали руководители Западно-Сибирского банка Сбербанка России и РАН «Этажи», – оказание комплексной услуги (подбор недвижимости и ипотечное кредитование) при покупке квартиры жителями северных городов Тюменской области.
«Сегодня мы предлагаем услугу по принципу «одного окна» в городах Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, Нефтеюганск и Ноябрьск, - комментирует заместитель директора РАН «Этажи» Юлия Синельникова, - в ближайшее время этот список пополнится еще несколькими крупными городами». Теперь покупателям недвижимости из северных городов станет легче сделать выбор и принять решение, и что самое важное – не придется заниматься поиском квартиры в незнакомом городе. Однако как отмечают представители агентства, основной объем сделок по этому проекту совершается все же в столице региона. «Наших клиентов интересуют тюменские новостройки: современное, комфортное жилье от надежных строительных компаний», - подчеркивает Юлия.
Компания «Партнер-Инвест» стала активным участником проекта. «Это клиентоориентированный проект. Он помогает жителям северных городов совершить сделку безопасно, быстро и комфортно, поскольку в процессе участвуют риэлтерская компания, застройщик и банк. Кроме того, покупатели приобретают квартиру по цене застройщика без переплаты», - комментирует директор по маркетингу и продажам ООО «Партнер-Инвест» Александр Щиголь.
Предложение застройщика представлено (видеоматериалы, рекламная продукция) во всех северных офисах РАН «Этажи», подробную информацию также можно получить на сайте микрорайона «Европейский». Сделку можно совершить дистанционно. При необходимости специалисты агентства помогут организовать поездку в Тюмень (трансфер, проживание, демонстрация квартир). Если покупателю необходим кредит, ипотеку в офисах Сбербанка можно оформить как в Тюмени, так и в северных городах, где открыты офисы РАН «Этажи».
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