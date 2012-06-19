В Тюменской области оценили земли

Предыдущая кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения Тюменской области проводилась в 2006 году.
Как сообщает пресс-центр тюменского Управления Росреестра, кадастровая стоимость земельных участков определена в соответствии с законодательством. При ее определении учитывались местоположение земельных участков, качественный состав почв, нормативная урожайность сельскохозяйственных культур, валовый доход, затраты на возделывание и уборку сельскохозяйственных культур и другие факторы, влияющие на стоимость земельных участков.
В результате оценки наименьшее значение удельных показателей кадастровой стоимости земель (далее - УПКСЗ) получено в северной части Тюменской области (Вагайский район - 0.13 руб./м2, Уватский район - 0.25 руб./м2,), наибольшее значение получено в центральной и южной части области (Заводоуковский район - 2.99 руб./м2, Голышмановский район - 2.18 руб./м2, Исетский район – 2.37 руб./м2, Ишимский район – 2.17 руб./м2). Для сельскохозяйственных угодий по сравнению с предыдущей оценкой от 2006 года произошло увеличение кадастровой стоимости земель в 1.84 раза. Данное увеличение вызвано изменением правил оценки, утвержденных Методическими указаниями по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения. Небольшое уменьшение УПКСЗ произошло в 3 районах: Исетском – 0.92 раз, Заводоуковском и Юргинском – 0.98 раз. Увеличение УПКСЗ более чем в 2 раза произошло по 4 районам: в Ярковском - в 5.2 раз, в Тобольском - в 3.85 раз, Уватском - в 2.92 раз, в Армизонском районе - в 2.43 раза.
Для земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, значение удельных показателей кадастровой стоимости, в зависимости от района изменяется от 5.10 руб./м2 (Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Викуловский, Исетский, Нижнетавдинский, Сладковский, Сорокинский, Уватский, Упоровский, Юргинский, Ярковский районы), до 7.56 руб./м2 – (Тюменский район), при среднем значении - 5.66 руб./м2. Произошел рост УПКСЗ от 2.22 раза до 59.64 раз. Рост вызван тем, что в текущем туре оценки выполнена рыночная оценка земельных участков, а в предыдущем туре при расчете использовались средние для района удельные показатели кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий. Таким образом, рост вызван изменением методики расчета и носит объективный характер.
Получить информацию о кадастровой стоимости земельных участков Тюменской области можно на сайте местного Управления Росреестра.