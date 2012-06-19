В Тюменской области оценили земли

В результате оценки наименьшее значение удельных показателей кадастровой стоимости земель (далее - УПКСЗ) получено в северной части Тюменской области (Вагайский район - 0.13 руб./м2, Уватский район - 0.25 руб./м2,), наибольшее значение получено в центральной и южной части области (Заводоуковский район - 2.99 руб./м2, Голышмановский район - 2.18 руб./м2, Исетский район – 2.37 руб./м2, Ишимский район – 2.17 руб./м2). Для сельскохозяйственных угодий по сравнению с предыдущей оценкой от 2006 года произошло увеличение кадастровой стоимости земель в 1.84 раза. Данное увеличение вызвано изменением правил оценки, утвержденных Методическими указаниями по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения. Небольшое уменьшение УПКСЗ произошло в 3 районах: Исетском – 0.92 раз, Заводоуковском и Юргинском – 0.98 раз. Увеличение УПКСЗ более чем в 2 раза произошло по 4 районам: в Ярковском - в 5.2 раз, в Тобольском - в 3.85 раз, Уватском - в 2.92 раз, в Армизонском районе - в 2.43 раза.