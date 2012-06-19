О ситуации с долгостроями доложили депутаты гордумы

Напомним, в 2010 году в областном центре числилось 27 проблемных объектов, в 2011 году цифра изменилась на 82, в 2012 снизилась до 46 (на начало года). По данным Олега Ковтуна, теперь их стало еще на 2 меньше – 44 объекта. «Есть объекты, где просто поле – строительство даже не начато или на низкой стадии. Эти объекты не могут быть введены в этом году, но они будут переходящими на следующий год. На сегодня по всем объектам определены подрядчики», - пояснил директор департамента.