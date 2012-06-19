О ситуации с долгостроями доложили депутаты гордумы

Как доложил сегодня на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы директор департамента градполитики Олег Ковтун, число долгостроев уменьшается.
Напомним, в 2010 году в областном центре числилось 27 проблемных объектов, в 2011 году цифра изменилась на 82, в 2012 снизилась до 46 (на начало года). По данным Олега Ковтуна, теперь их стало еще на 2 меньше – 44 объекта. «Есть объекты, где просто поле – строительство даже не начато или на низкой стадии. Эти объекты не могут быть введены в этом году, но они будут переходящими на следующий год. На сегодня по всем объектам определены подрядчики», - пояснил директор департамента.
Следует разделять объекты по «проблемности»: при строительстве 14 домов (на начало 2012 года) были привлечены средства граждан – дольщиков. Согласно требованию президента, к концу года ни одного обманутого дольщика быть не должно, поэтому вопрос этих объектов, а параллельно каждого дольщика решается в первую очередь. Сейчас таких домов 12. Остальные объекты строятся (построены или не строятся) без привлечения дольщиков, но имеют свои сложности.
За последний год выдано 8 разрешений на ввод проблемных жилых домов по адресам:
Червишевский тракт (ООО «СтройКапиталВек»);
Мельникайте, 71 (ЖСК «Старт»);
Минская (ГП-8, ЖСК «На Минской») – секции 1, 4, 5 и 6;
Республики-Минская-Котовского (ООО СФ «Сарет»);
ГП-236 в Восточном-2 (ООО «Тюменьгазстрой»);
Водопроводная-Сакко (ОАО «Тюменьдорцентр»).
Также выдано 21 разрешение на строительство проблемных жилых объектов.