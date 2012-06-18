В Тюмени продолжают сносить самовольно установленные объекты

В ближайшее время в областном центре 25 незаконно установленных торговых объектов будут демонтированы. В минувшую пятницу владельцы выявленных самовольно установленных сооружений были приглашены в департамент потребительского рынка и им были выданы предписания о необходимости демонтажа объектов.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, специалисты также дали разъяснения, что размещение объектов сезонной мелкорозничной торговли осуществляется строго в соответствии со Схемой размещения нестационарных объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Практика показывает, что большинство предпринимателей обращались за установкой лотка, то есть передвижного торгового объекта, который не предполагает наличие торгового зала или помещения для хранения товара. Это легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком и рассчитанная на одно рабочее место продавца. Разрешений на установку сооружения типа «сетка» предприниматели-нарушители не получали. Ряд предпринимателей вместо лотка установили торговые павильоны.
Если объекты не будут демонтированы в добровольном порядке, то владельцы лишатся права на размещение объекта сезонной мелкорозничной торговли – лотка.
Надо отметить, что жалобы на работу этих объектов в основном поступают от жителей, которые отмечают, что продавцы зачастую ставят их в неположенных местах – на тротуарах и детских площадках, не соблюдают элементарные санитарные правила – возле «сеток» много мусора, портят благоустройство: вытаптывают газоны, ломают деревья, ограждения и бордюры.