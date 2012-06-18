В Тюмени продолжают сносить самовольно установленные объекты

Как сообщает пресс-служба городской администрации, специалисты также дали разъяснения, что размещение объектов сезонной мелкорозничной торговли осуществляется строго в соответствии со Схемой размещения нестационарных объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Практика показывает, что большинство предпринимателей обращались за установкой лотка, то есть передвижного торгового объекта, который не предполагает наличие торгового зала или помещения для хранения товара. Это легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком и рассчитанная на одно рабочее место продавца. Разрешений на установку сооружения типа «сетка» предприниматели-нарушители не получали. Ряд предпринимателей вместо лотка установили торговые павильоны.