Выселять квартирантов пришлось через суд

Чтобы выселить квартирантов, тюменским сиротам пришлось прибегнуть к помощи суда и прокуратуры. Наниматели не желали съезжать с «насиженного» места.
По информации областной прокуратуры, два брата после смерти родителей в 2010 году получили в наследство жилой дом в Тюмени. Впоследствии одного из ребят усыновили, а другого передали в школу-интернат.
В феврале 2011 года школа-интернат, осуществляя управление домом мальчишек, сдала его в краткосрочный найм семье из четырех человек. Однако по окончании в августе срока договора семья отказалась освободить жилье. В сентябре 2011 года школа-интернат обратилась в Центральный районный суд Тюмени с иском о ее выселении.
Суд продлился долго, и в марте 2012 года решением районного суда в иске было отказано, поскольку воспитаннику принадлежит только одна половина дома. Поэтому ответчики могут проживать на половине его брата.
Представитель прокуратуры Центрального округа города Тюмени, участвовавшая в деле, обжаловала решение суда в Тюменский областной суд. По мнению прокуратуры, ответчики вообще не имеют права проживать в спорном доме ни на чьей половине, поскольку у них закончился срок действия договора найма. Кроме того, суд не учел, что дом на половины между братьями не поделен и является единым объектом.
Областной суд согласился с доводами прокуратуры. Он не только отменил решение районного суда, но и вынес новый судебный акт о выселении ответчиков из жилого дома сироты.