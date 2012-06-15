Выселять квартирантов пришлось через суд

Представитель прокуратуры Центрального округа города Тюмени, участвовавшая в деле, обжаловала решение суда в Тюменский областной суд. По мнению прокуратуры, ответчики вообще не имеют права проживать в спорном доме ни на чьей половине, поскольку у них закончился срок действия договора найма. Кроме того, суд не учел, что дом на половины между братьями не поделен и является единым объектом.