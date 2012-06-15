«Спальная» коммерческая недвижимость проседает в цене

«Однако в отдельных сегментах, таких как, помещения на первых этажах жилых домов, особенно расположенные в спальных районах города, наблюдаются небольшие снижения цен. Это, в основном, связанно с продолжительными сроками экспозиции подобных объектов. К тому же, далеко не все объекты на рынке обладают удачным местоположением, большая часть расположены внутри кварталов, а следовательно имеют низкую коммерческую привлекательность, что также влияет на цену», - рассказала аналитик по коммерческой недвижимости Ирина Макарова. В среднем показатель стоимости в спальных микрорайонах с начала года снизился практически на 10%. На начало 2012 года показатель стоимости для коммерческих площадей в жилых домах спальных микрорайонов составлял 58 тысяч рублей.