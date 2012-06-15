Директор «СМП-Вираж» присваивал деньги дольщиков

Следственным отделом по Калининскому округу города Тюмень директору стройфирмы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод для себя), по 3 эпизодам ч. 1 ст. 170.1 (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц), по трем эпизодам ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) УК РФ. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Обвинение предъявлено по 7 эпизодам преступной деятельности. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу, сообщает тюменское следственное управление.