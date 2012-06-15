Директор «СМП-Вираж» присваивал деньги дольщиков

Директору ООО «СМП-Вираж» предъявлено обвинение в незаконном присваивании 6 млн рублей – это деньги дольщиков жилого комплекса, возводимого застройщиком на улице Дружбы-Щербакова в Тюмени.
Следствием установлено, что 53-летний предприниматель, являясь директором и одним из учредителей общества с ограниченной ответственностью «СМП-ВИРАЖ», занимающейся строительством с января по май 2011 заключил с гражданами 6 договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, возводимых на улице Дружбы – Щербакова. В договоре цена за квартиру указывалась намного ниже среднерыночной стоимости, а деньги, вырученные от сделок, втайне от двух остальных учредителей, мужчина присваивал себе путем оформления договора займа с юридическим лицом ООО «СМТ-Вираж».
Таким образом, путем обмана и злоупотребления должностными полномочиями он присвоил себе более 6 миллионов рублей.
Кроме того, предприниматель, чтобы стать полноправным и единоличным владельцем фирмы и завладеть долями организаций остальных учредителей ООО «Виражстрой», ООО «ТетраКомСервис» и ООО «СМП-Вираж», изготовил ряд подложных документов, в том числе и заявления от имени обоих предпринимателей о выходе из состава учредителей, поддельный договор отчуждения доли уставного капитала обществ в свою пользу и представил их в налоговые органы. На основании этих фиктивных документов в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены в учредительный документ несоответствующие действительности сведения о прекращении деятельности бизнесменов.
В результате своей преступной деятельности предприимчивый директор присвоил себе доли имущества учредителей, общая стоимость которых составляет более 300 миллионов рублей.
Следственным отделом по Калининскому округу города Тюмень директору стройфирмы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод для себя), по 3 эпизодам ч. 1 ст. 170.1 (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц), по трем эпизодам ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) УК РФ. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Обвинение предъявлено по 7 эпизодам преступной деятельности. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу, сообщает тюменское следственное управление.