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Восточному-2 нужна поликлиника

14 июня 2012, 11:49
Инфраструктура новых микрорайонов в этом году стремительно развивается: в Восточном-2 планируют построить поликлинику.

За последний год в Восточном-2 не только вводятся жилые дома, но и открываются магазины, в том числе крупные и центры бытовых услуг.

По данным пресс-службы губернатора Тюменской области, в микрорайоне определен участок, потенциально пригодный для строительства поликлиники в районе улицы Энергостроителей, 10. Этот участок площадью 10 тысяч квадратных метров свободен от прав третьих лиц и расположен в необходимой зоне разрешенного использования (ОД-6 – зона здравоохранения).

Проектом планировки, утвержденным постановлением администрации города Тюмени от 05.11.2008 № 104, в жилом районе Восточном-2 предусмотрено размещение отдельно стоящей поликлиники расчетной мощностью на 750 посещений в смену.

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