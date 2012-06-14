Восточному-2 нужна поликлиника

За последний год в Восточном-2 не только вводятся жилые дома, но и открываются магазины, в том числе крупные и центры бытовых услуг.
По данным пресс-службы губернатора Тюменской области, в микрорайоне определен участок, потенциально пригодный для строительства поликлиники в районе улицы Энергостроителей, 10. Этот участок площадью 10 тысяч квадратных метров свободен от прав третьих лиц и расположен в необходимой зоне разрешенного использования (ОД-6 – зона здравоохранения).
Проектом планировки, утвержденным постановлением администрации города Тюмени от 05.11.2008 № 104, в жилом районе Восточном-2 предусмотрено размещение отдельно стоящей поликлиники расчетной мощностью на 750 посещений в смену.