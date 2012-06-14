Учредитель СК «ЖилСтройКредит» увел у дольщиков более 10 млн рублей

В Ленинском районном суде Тюмени рассмотрят уголовное дело в отношении бывшего председателя потребительского кооператива финансовой поддержки граждан «ЖилСтройКредит» Сергея Погадаева. Он получил от дольщиков деньги на строительство дома, но не направил их на стройку.
Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила в суд уголовное дело. Сергей Погадаев обвиняется по п. «б» ч.3 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба в особо крупном размере).
Как установило следствие, Погадаев являлся директором и одним из учредителей строительной фирмы ООО «Тюмень-Лукойл-Строй», которая осуществляла долевое строительство жилого дома по улице Широтной в областном центре. В 2003 году он вместо себя директором фирмы назначил своего знакомого, а сам учредил потребительский кооператив финансовой поддержки граждан «ЖилСтройКредит». При этом связь со строительной компанией Погадаев не утратил. В том же 2003 году он заключил с ООО «Тюмень-Лукойл-Строй» договор генерального инвестирования, на основании которого потребительский кооператив получил право привлечения дольщиков на строительство объектов «Тюмень-Лукойл-Строй».
В период с марта 2003 по октябрь 2004 годов Погадаев, как председатель кооператива, получил от 18 граждан более 10 млн рублей для инвестирования их в строительство жилого дома по улице Широтной, которое вело ООО «Тюмень-Лукойл-Строй». Однако, как сообщает областная прокуратура, деньги на строительство жилья он не направил, а израсходовал на нужды кооператива. «Тюмень-Лукойл-Строй» не смог достроить дом и в 2009 г. пострадавшие граждане обратились в правоохранительные органы.
После утверждения прокуратурой обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.