Учредитель СК «ЖилСтройКредит» увел у дольщиков более 10 млн рублей

Как установило следствие, Погадаев являлся директором и одним из учредителей строительной фирмы ООО «Тюмень-Лукойл-Строй», которая осуществляла долевое строительство жилого дома по улице Широтной в областном центре. В 2003 году он вместо себя директором фирмы назначил своего знакомого, а сам учредил потребительский кооператив финансовой поддержки граждан «ЖилСтройКредит». При этом связь со строительной компанией Погадаев не утратил. В том же 2003 году он заключил с ООО «Тюмень-Лукойл-Строй» договор генерального инвестирования, на основании которого потребительский кооператив получил право привлечения дольщиков на строительство объектов «Тюмень-Лукойл-Строй».