Успевайте приобрести двухкомнатную квартиру

Напомним, продажи застройщик открыл 1 июня 2012 года. Дом, введенный в эксплуатацию еще осенью прошлого года, представляет собой кирпичное восьмиэтажное жилое строение, в котором всего 21 квартира. Двухкомнатных квартир, которые больше интересуют покупателей, в доме лишь 13, из них на сегодня ждут жильцов 5.