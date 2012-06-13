Успевайте приобрести двухкомнатную квартиру

ЦН «Апельсин» спешит сообщить, что с начала открытия продаж квартир по улице Судоремонтной, 28 корп. 1, что в районе Мыс города Тюмени, осталось всего 5 двухкомнатных квартир находящиеся в собственности.
Напомним, продажи застройщик открыл 1 июня 2012 года. Дом, введенный в эксплуатацию еще осенью прошлого года, представляет собой кирпичное восьмиэтажное жилое строение, в котором всего 21 квартира. Двухкомнатных квартир, которые больше интересуют покупателей, в доме лишь 13, из них на сегодня ждут жильцов 5.
В квартирах выполнена качественная внутренняя отделка: кафель в санузлах, в комнатах на стенах наклеены обои, везде матовые натяжные потолки, установлены межкомнатные двери, входная сейф-дверь, пластиковые окна с тройным остеклением и другие преимущества.
По информации АН «Апельсин», с 18 июня произойдёт удорожание всех квартир на 50 тысяч рублей. Реализация жилья проходит по всем видам государственных программ, а также с привлечением ипотечных средств любого банка.
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