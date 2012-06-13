«Специалист по продаже недвижимости» – в топ-20 высокооплачиваемых профессий

Безусловно, лидируют Москва и Санкт-Петербург, где уровень зарплат вынужден соответствовать более дорогим условиям жизни.
Согласно этому рейтингу, от 300 до 800 тысяч рублей в год зарабатывают в основном руководители, а также коммерческие и финансовые директора в банках, нефтяных компаниях и розничных сетях. Вакансия «Специалист по продаже жилой недвижимости» также попала в топ. И это не удивительно.
«За последние годы профессия специалиста по недвижимости значительно изменилась. Вырос уровень компетенции и ответственности. Настоящий риэлтор перерос старую модель «купи-продай». Теперь он должен быть не просто посредником, а консультантом, разбирающимся во всех нюансах рынка недвижимости. Риэлтор должен быть юридически и финансово грамотным, знать принципы ипотечного кредитования и, главное, уметь правильно общаться с людьми. Работа с недвижимостью – это работа с важными, поворотными решениями в жизни человека: изменение места жительства, покупка новой квартиры, ипотека, переезд в пригород и пр. И здесь специалист должен максимально понять клиента и помочь ему, чтобы принятые решения сделали жизнь лучше», - комментирует директор по персоналу головного офиса РАН «Этажи» Нина Федорова.
Возвращаясь от российского рейтинга к нашим региональным доходам риэлторов, можно сказать, что все зависит от конкретного специалиста. Уровень дохода может достигать заработной платы региональных топ-менеджеров.