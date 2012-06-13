Арендаторов в новый рынок будут тщательно отбирать

В новый рынок «Михайловский» еще не заезжают арендаторы, но заявок на торговые площади в этом помещении очень много. По мнению представителей компании-застройщика, возможно, придется что-то вроде тендера объявлять ввиду такого количества желающих. Новое торговое здание будет запущено в работу в августе 2012 года.
Продовольственный рынок находится на улице Федюнинского, 55, ближе к улице Пермякова. Такое расположение на первой линии объездной дороги позволит расширить покупательскую зону и охватить большую часть города. Видимо, ввиду такого удобного расположения, заявки от арендаторов активно стекаются к собственникам помещения. «Мы хотели бы, чтобы рынок наполняли компании-производители товаров и услуг, а не перекупщики», - прокомментировали в ГК «Дина» - это застройщик объекта.
Общая площадь выстроенного здания порядка 10,5 тысяч квадратных метров. Из них первый этаж 5800, второй – 4700 метров. На первом этаже будут располагаться продовольственные товары, второй займут товары для дома, бытовая техника и другие сопутствующие товары. «На нашем рынке будут все товары и услуги, требуемые новосёлам активно растущих вокруг микрорайонов», - прокомментировали в компании.
Также к услугам посетителей парковка на 600 мест.
Как сообщает официальный сайт застройщика, рынок всегда был востребован и будет актуальным в любой экономической и политической ситуации. Продовольственный рынок - это создание с ноля полноценного рынка в лучших его проявлениях: с отличной транспортной развязкой и достаточной парковкой для клиентов, с хорошо продуманным расположением торговых мест, специально подобранным и уникальным торговым оборудованием, разработанным для этого рынка, грамотно организованным процессом приемки, хранения и продажи товаров.