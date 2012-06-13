Арендаторов в новый рынок будут тщательно отбирать

Как сообщает официальный сайт застройщика, рынок всегда был востребован и будет актуальным в любой экономической и политической ситуации. Продовольственный рынок - это создание с ноля полноценного рынка в лучших его проявлениях: с отличной транспортной развязкой и достаточной парковкой для клиентов, с хорошо продуманным расположением торговых мест, специально подобранным и уникальным торговым оборудованием, разработанным для этого рынка, грамотно организованным процессом приемки, хранения и продажи товаров.