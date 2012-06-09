Сезон ремонтов многоквартирных домов в разгаре

«Строительный сезон по ремонту многоквартирных домов в области в самом разгаре, - прокомментировал эти решения заместитель губернатора Евгений Заболотный. - Строители на ряд объектов уже зашли, по другим проводятся торги и определяются подрядчики. Сегодня важно организовать своевременное проведение всех работ и главное - контроль за качественным их выполнением», - добавил зам. губернатора. Он подчеркнул, что в этом заинтересованы все – и жильцы, и власти.