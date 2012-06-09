Сезон ремонтов многоквартирных домов в разгаре

Среди 70 распоряжений и постановлений, подписанных сегодня на заседании президиума правительства губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым, часть документов касалась направления бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальных районах области.
В том числе на ремонт дома в поселке Богандинском Тюменского района, трех многоквартирных домов в поселке Ингаир Тобольского района, четырех - в селе Казанском, ремонт проведут и в домах областного центра, сообщает пресс-служба главы региона.
«Строительный сезон по ремонту многоквартирных домов в области в самом разгаре, - прокомментировал эти решения заместитель губернатора Евгений Заболотный. - Строители на ряд объектов уже зашли, по другим проводятся торги и определяются подрядчики. Сегодня важно организовать своевременное проведение всех работ и главное - контроль за качественным их выполнением», - добавил зам. губернатора. Он подчеркнул, что в этом заинтересованы все – и жильцы, и власти.