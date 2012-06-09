Минфин требует ввести налог на недвижимость как можно быстрее

Пока не готова справедливая оценка недвижимости, можно ввести некоторые промежуточные варианты, вторит Орлову председатель общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов. Например, модернизировать существующий налог на имущество. По его мнению, уже сейчас можно сделать дифференцированные ставки и взыскивать налог в зависимости не от стоимости объектов, а от их площади.