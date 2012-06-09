Минфин требует ввести налог на недвижимость как можно быстрее

Министерство финансов потребовало ввести в России налог на недвижимость как можно скорее. Откладывать его до 2014 года нельзя, необходимо начать взимать налог уже через полгода, говорится в письме главы Минфина Антона Силуанова в правительство, сообщает newsru.com со ссылкой на газету «Известия».
Документ появился в ответ на просьбу Минэкономразвития отложить введение нового налога. Дело в том, что базой для его исчисления должен стать единый кадастр недвижимости. Процесс его создания, за который отвечает экономическое министерство, фактически сорван.
Ранее предполагалось, что Минэкономразвития с Росреестром закончат оценку объектов недвижимости в I квартале 2012 года. По новым прогнозам, проект не удастся завершить даже до конца 2012 года.
«Если сроки будут перенесены официально, то процесс оценки не будет завершен никогда», - считают в Минфине. Без составленной кадастровой карты там не могут просчитать возможные последствия введения налога для бюджета и для граждан.
Между тем эксперты скептичны по отношению к радикальной позиции Минфина. Вводить налог на недвижимость нужно, но спешка в составлении кадастровых карт может привести к тяжелым последствиям.
«Нам нужен налог, который был бы справедливым с точки зрения распределения налогового бремени. Те методики, по которым сейчас оценивает объекты недвижимости Минэкономразвития, несовершенны. Это может привести к тому, что кадастровая оценка будет сильно завышена, и владельцы любого жилья будут платить совершенно сумасшедший налог», - прокомментировал председатель налогового комитета общественной организации «Опора России» Михаил Орлов.
Пока не готова справедливая оценка недвижимости, можно ввести некоторые промежуточные варианты, вторит Орлову председатель общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов. Например, модернизировать существующий налог на имущество. По его мнению, уже сейчас можно сделать дифференцированные ставки и взыскивать налог в зависимости не от стоимости объектов, а от их площади.