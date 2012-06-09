Какой будет новая шестнадцатая школа

После получения положительного заключения будет объявлен аукцион, по итогам которого определится подрядчик строительства. Планируется, что она распахнет свои двери ученикам в 2014 году.
Напомним, школа, вместимость которой составит 1100 учебных мест, расположится на площадке бывшей аварийной шестнадцатой школы по ул. Парфёнова, 19. Она будет отвечать самым жестким требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям подобного уровня.
Здание школы будет переменной этажности от 2 до 4 этажей, помещения образовательного учреждения будут четко зонированы. Учебная зона, разделенная на блоки для начальной, средней и старшей школы будет отделена от общешкольного пространства, сообщает пресс-служба Главного управления строительства и ЖКХ ТО.
В блоке первой ступени образования (1-4 классы) расположатся 16 классов, лингафонный кабинет, игровые комнаты для групп продленного дня и спальные помещения для учащихся первых классов, посещающих группы продленного дня. Кроме того, здесь же будут расположены классы для дополнительных занятий, отдельная библиотека, гимнастический зал, детский центр, кабинет информатики, логопедический кабинет, подсобные и санитарные помещения.
Блок второй и третьей ступеней образования, где будут учиться школьники 5-11 классов, вместит в себя 28 классов, по две лаборатории химии и физики, кабинет биологии с лаборантской, лингафонные кабинеты и другие специализированные классы. В этом блоке также расположатся мастерская технического труда для мальчиков, кабинеты труда для девочек, кружковая, справочно-информационный центр и библиотека с функциональными зонами.
Предполагается, что в будущей школе разместятся собственный радиоузел, музей и архив. Актовый зал школы будет способен вместить до 650 человек, а столовая будет рассчитана на 550 посадочных мест.
Отдельно, согласно проекту, выделен медицинский блок, в котором планируется разместить кабинет врача, стоматологический кабинет, а также процедурный и прививочный кабинеты.
Современная школа предполагает и новый, энергоэффективный подход к работе теплового узла, он будет автоматизирован с учетом функции «выходной день». В случае, если система окажется неисправной, она сигнализирует об этом при помощи sms-сообщения. В здании школы предусмотрена установка узлов учета тепла, воды и электроэнергии с возможностью дистанционной передачи данных (телеметрия).
Особой «изюминкой» школы станет расположенный возле учебного здания спортивно-оздоровительный блок. Он будет состоять из большого и малого спортивных залов, а также зала хореографии и гимнастики. Здание школы и спортивный блок будут связаны между собой теплым переходом на уровне второго этажа.
Безбарьерный доступ в здание школы для маломобильных групп населения обеспечат удобные пандусы и специальные лифты.
Перед входом в школу расположатся открытые площадки - спортивные, игровые, предназначенные для торжественных мероприятий и хозяйственные.