Какой будет новая шестнадцатая школа

Блок второй и третьей ступеней образования, где будут учиться школьники 5-11 классов, вместит в себя 28 классов, по две лаборатории химии и физики, кабинет биологии с лаборантской, лингафонные кабинеты и другие специализированные классы. В этом блоке также расположатся мастерская технического труда для мальчиков, кабинеты труда для девочек, кружковая, справочно-информационный центр и библиотека с функциональными зонами.