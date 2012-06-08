Тюменцев просят убрать самовольно установленные торговые объекты

В областном центре выявлена масса объектов торговли, которые установлены гражданами самовольно. Городская администрация призывает очистить территории от таких объектов, иначе владельцам строений грозит штраф.
Сооружения, установленные вне Схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов сезонной мелкорозничной торговли, на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности (объектов сезонной мелкорозничной торговли), утвержденной постановлением Администрации города Тюмени от 12.05.2011 № 27-пк, необходимо демонтировать, сообщает пресс-служба администрации города.
При отказе владельца избавить город от «лишнего» объекта, строение будет демонтировано, а владелец найден и привлечен к административной ответственности. Расходы на демонтаж, перевозку и охрану объекта будут взысканы с владельца здания.
По информации департамента потребительского рынка администрации города Тюмени, самовольно установлены объекты торговли около домов по адресам: Профсоюзная, 13: Широтная, 83, 103, 165; Олимпийская, 12, 22-а, 16; Малиновского, 6-а; Энергетиков, 52; Пролетарская, 116; Червишевский тракт, 64, 25; Геологоразведчиков, 42; Уральская, 53; Болотникова, 21; 50 лет Октября, 44; 30 лет Победы, 142; Короленко, 10; Осипенко, 39-а; Барнаульская, 26; Беляева, 21-в; Боровская, 2б/1; Ватутина, 16; Гастелло, 69; п. Березняковский, ул. Садовая, 1-а.