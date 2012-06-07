Застройщики думают о выгоде, а не об удобстве жителей

Сложно решается вопрос, когда в уже застроенном микрорайоне начинают возводить объекты инфраструктуры. Например, в Тюменском микрорайоне – там практически нет земли для строительства, к тому же ее приходится теперь выкупать муниципалитету у собственников, а только после торги и начало строительства. Как отметил глава региона, нередко подрядчики занижают цену на торгах, а в итоге переоценивают свои возможности и не укладываются в смету, за этим следует замена подрядчика или субподряд и т.д. «Поэтому мы, конечно, приветствуем готовые проекты от застройщиков – это гораздо удобнее и гораздо проще», - считает Владимир Якушев.