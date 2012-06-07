Застройщики думают о выгоде, а не об удобстве жителей

Возводя микрорайоны, застройщики должны думать об инфраструктуре – о магазинах, дорогах, школах и садах. Большинство тюменских застройщиков об этом не думают, гонясь за выгодой при продаже квартир, поэтому в Тюмени острая нехватка детсадов и школ.
Сегодня на нескольких строящихся объектах побывала делегация во главе с губернатором области Владимиром Якушевым. Глава региона ознакомился с первым в Тюмени встроено-пристроенным детским садом, который муниципалитет приобрел у застройщика «Партнер-Инвест», а также проконтролировал строительство еще нескольких объектов социальной инфраструктуры.
По словам губернатора, для города удобнее получать готовые объекты от застройщиков, нежели строить их самим. Только вот застройщики далеко не все думают об удобстве проживания в новостройках. «Два года просто бум идет строительный - огромный спрос на квартиры в областном центре. Под таким соблазном заработать застройщикам не хочется жертвовать дополнительными площадями, которые можно отвести под объекты социальной инфраструктуры, им проще строить только квартиры и продавать их», - высказался губернатор. И застройщикам эту ситуация разъясняют.
Сложно решается вопрос, когда в уже застроенном микрорайоне начинают возводить объекты инфраструктуры. Например, в Тюменском микрорайоне – там практически нет земли для строительства, к тому же ее приходится теперь выкупать муниципалитету у собственников, а только после торги и начало строительства. Как отметил глава региона, нередко подрядчики занижают цену на торгах, а в итоге переоценивают свои возможности и не укладываются в смету, за этим следует замена подрядчика или субподряд и т.д. «Поэтому мы, конечно, приветствуем готовые проекты от застройщиков – это гораздо удобнее и гораздо проще», - считает Владимир Якушев.
«Это первый встроенный детский сад в Тюмени, - прокомментировал глава администрации города Александр Моор объект «Партнер-Инвеста», - Сегодняшние СанПиНы и СНиПы позволяют расположить детский сад во встроенно-пристроенном помещении. Раньше было достаточно строго – садику требовалось отдельно стоящее помещение, но сегодня, решая проблему в детсадах, федеральный законодатель изменил эту норму. По этому пути можно очень хорошо двигаться в тех районах, где очень плотная застройка и нет свободных пятен земли для строительства».
По информации руководителя втроенно-пристроенного детсада на улице Эрьве, 12 к 5 Веры Велижаниной, в здании сделана черновая отделка, проложены коммуникации, подведены сети. Сейчас учреждение ожидает капитальный ремонт с перепланировкой с целью увеличения числа групп, поэтому говорить об открытии детсада пока рано. Очередь из детей этого учреждения, рожденных в 2009 году, составляет 95 человек, в 2010 – 237 человек, в 2011 – 186 – и эта цифра будет расти. Также зарегистрировано 53 ребенка 2012 года рождения (в прошлом году число рожденных в 2011 на июнь составлял 28 человек).