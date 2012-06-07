Цена квадратного метра на селе должна быть ниже

Затронули участники заседания и еще одну острую тему. На сегодняшний день в ряде районов области идет активный процесс перевода земель сельхозназначения и лесного фонда в земли иного вида пользования, в том числе под ИЖС. Нередко, констатировали члены Совета, включение таких земель в границы населенных пунктов направлено не на удовлетворение потребностей муниципального образования в увеличении объемов жилищного строительства, а на другие цели. Наиболее часто такие ситуации возникают в поселениях Тюменского района, где встречается бездумная застройка территорий. В связи с этим глава региона поручил органам местного самоуправления проанализировать ситуацию с фактическим использованием земель и начать процедуры изъятия используемых не по назначению земельных участков.