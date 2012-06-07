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Цена квадратного метра на селе должна быть ниже

7 июня 2012, 17:51
Стоимость квадратного метра должна снижаться в сельских районах. Для этого нужно развивать деревянное домостроение.

Этот вопрос обсудили накануне участники заседания Совета по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

«В сельских районах области минимизировать цену квадратного метра можно, развивая деревянное домостроение, - рассказал начальник ГУС и ЖКХ Тюменской области Сергей Шустов. - Для этого населению предлагаются местные лесные насаждения на вырубку».

Однако, по информации департамента лесного комплекса, увеличить возможность ежегодного допустимого объема отпуска лесных насаждений для заготовки древесины в целях строительства жилья не представляется возможным. Особенно это касается южных районов области, не обладающих достаточным запасом подходящей для строительства древесины, сообщает пресс-служба ГУС и ЖКХ Тюменской области.

Глава региона Владимир Якушев поручил проанализировать потребность населения в таком строительном материале и, если она окажется достаточно большой, продумать возможность поставки строительного материала из других районов области.

Затронули участники заседания и еще одну острую тему. На сегодняшний день в ряде районов области идет активный процесс перевода земель сельхозназначения и лесного фонда в земли иного вида пользования, в том числе под ИЖС. Нередко, констатировали члены Совета, включение таких земель в границы населенных пунктов направлено не на удовлетворение потребностей муниципального образования в увеличении объемов жилищного строительства, а на другие цели. Наиболее часто такие ситуации возникают в поселениях Тюменского района, где встречается бездумная застройка территорий. В связи с этим глава региона поручил органам местного самоуправления проанализировать ситуацию с фактическим использованием земель и начать процедуры изъятия используемых не по назначению земельных участков.

#Новости#Цены#Цены на жилье#Владимир Якушев#Земельное законодательство#Недвижимость#Женя#Общество
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