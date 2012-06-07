Многодетным семьям Тюмени пока не дают участки

«Заявление на предоставление земельного участка нашей семье мы написали практически сразу, как только объявили о такой возможности. Наше заявление встало в шестисотых номерах. Но пока полная тишина по выдаче земельных участков. Нам ничего пока не предлагали», - прокомментировала вне совещания мать троих детей, жительница областного центра Инга.