Многодетным семьям Тюмени пока не дают участки

Вопрос обеспечения земельными участками многодетных семей затронули накануне участники заседания Совета по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».
На сегодняшний день на учете в Тюменской области состоит 12 483 многодетных семьи, принято 4770 заявлений на участки. Но процесс их предоставления пока идет недостаточно активно: для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям выделено всего 102 земельных участка.
По словам членов Совета, необходимо ускорить процесс, начиная с межевания земель, активизировать их инженерную подготовку и быстрее оформлять все документы для предоставления участков многодетным семьям, сообщает пресс-служба ГУС и ЖКХ ТО.
«Заявление на предоставление земельного участка нашей семье мы написали практически сразу, как только объявили о такой возможности. Наше заявление встало в шестисотых номерах. Но пока полная тишина по выдаче земельных участков. Нам ничего пока не предлагали», - прокомментировала вне совещания мать троих детей, жительница областного центра Инга.