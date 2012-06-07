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Многодетным семьям Тюмени пока не дают участки

7 июня 2012, 15:11
Вопрос обеспечения земельными участками многодетных семей затронули накануне участники заседания Совета по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Вопрос обеспечения земельными участками многодетных семей затронули накануне участники заседания Совета по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

На сегодняшний день на учете в Тюменской области состоит 12 483 многодетных семьи, принято 4770 заявлений на участки. Но процесс их предоставления пока идет недостаточно активно: для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям выделено всего 102 земельных участка.

По словам членов Совета, необходимо ускорить процесс, начиная с межевания земель, активизировать их инженерную подготовку и быстрее оформлять все документы для предоставления участков многодетным семьям, сообщает пресс-служба ГУС и ЖКХ ТО.

«Заявление на предоставление земельного участка нашей семье мы написали практически сразу, как только объявили о такой возможности. Наше заявление встало в шестисотых номерах. Но пока полная тишина по выдаче земельных участков. Нам ничего пока не предлагали», - прокомментировала вне совещания мать троих детей, жительница областного центра Инга.

#Новости#Земельные участки#Многодетные семьи#ВК Тюмень#Недвижимость#Женя#Общество
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