Где в области невысокие темпы строительства?

Районы, неэффективно использующие средства, выделяемые на инженерную подготовку строительных площадок, рискуют остаться без финансирования на эти цели в 2013 году. Поводом для резкой критики главы региона послужили аналитические данные, которые озвучил начальник главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Сергей Шустов. В целом, отметил он, показатели по вводу жилья в Тюменской области традиционно высоки. Уже на 1 июня в регионе введено в эксплуатацию 655 тысяч кв. метров. Это 54% от запланированного объема. До конца года область планирует построить не менее 1 млн 200 тысяч «квадратов».