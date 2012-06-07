Где в области невысокие темпы строительства?

Об этом шла речь 6 июня на заседании Совета по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Районы, неэффективно использующие средства, выделяемые на инженерную подготовку строительных площадок, рискуют остаться без финансирования на эти цели в 2013 году. Поводом для резкой критики главы региона послужили аналитические данные, которые озвучил начальник главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Сергей Шустов. В целом, отметил он, показатели по вводу жилья в Тюменской области традиционно высоки. Уже на 1 июня в регионе введено в эксплуатацию 655 тысяч кв. метров. Это 54% от запланированного объема. До конца года область планирует построить не менее 1 млн 200 тысяч «квадратов».
Высоким темпам строительства способствует помощь, оказываемая региональной властью строительной отрасли в виде инженерной подготовки площадок. На сегодняшний день такие работы ведутся на 152 стройплощадках, что составляет более 15 тысяч земельных участков во всех муниципальных районах области. Однако высокие темпы строительства показывают далеко не все муниципальные образования. Так, шесть районов – Тобольский, Омутинский, Армизонский, Ялуторовский, Сладковский и Ярковский – значительно отстают по вводу жилья на инженерно-подготовленных площадках от плановых показателей. Владимир Якушев поручил разобраться, что является причиной такой неоднородности при строительстве, сообщает пресс-служба ГУС и ЖКХ Тюменской области.
«Программа инженерной подготовки строительных площадок действует в регионе уже 6 лет. За это время мы ввели в эксплуатацию немало жилья, и сегодня необходимо понимать, с чем связаны такие невысокие показатели по ряду районов, - уточнил он. – Зависит ли это от недостаточно грамотного управления на местах, либо мы вкладываем средства в площадки, не привлекательные для людей».