nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Дом под Тюменью застраховали на 21 млн рублей

7 июня 2012, 15:34
Филиал компании Росгосстрах в Тюменской области заключил самый крупный договор страхования строений в области. Дом – на 21 млн рублей.

Филиал компании Росгосстрах в Тюменской области заключил самый крупный договор страхования строений в области. Дом – на 21 млн рублей.

Двухэтажный частный дом, расположенный в пригороде Тюмени, застрахован по программе «Росгосстрах дом «Престиж». Полисом защищены конструктивные элементы, внутренняя отделка, инженерное оборудование, а также мансарда и подвальное помещение. Договор включает в себя полный пакет рисков: пожар, затопление, противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия и прочего, сообщает пресс-служба страховой компании.

#Новости#Финансовые услуги#Роддома#Страхование#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25