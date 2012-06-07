Дом под Тюменью застраховали на 21 млн рублей

Двухэтажный частный дом, расположенный в пригороде Тюмени, застрахован по программе «Росгосстрах дом «Престиж». Полисом защищены конструктивные элементы, внутренняя отделка, инженерное оборудование, а также мансарда и подвальное помещение. Договор включает в себя полный пакет рисков: пожар, затопление, противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия и прочего, сообщает пресс-служба страховой компании.