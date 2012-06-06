Тюменские долгострои вошли в активную фазу строительства

Такие же понятные алгоритмы действий разработаны и для остальных долгостроев, сообщает пресс-служба Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области. Отметим, практически все проблемные объекты на сегодняшний день уже находятся в активной фазе строительства, все возникающие по ходу достройки домов вопросы решаются в рабочем порядке. Тем не менее, оснований для ослабления контроля за исполнением решений комиссии пока нет.