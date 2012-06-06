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Тюменские долгострои вошли в активную фазу строительства

6 июня 2012, 13:26
Алгоритм решения проблемы долгостроев в Тюмени понятен. О ситуации доложил заместитель главы региона Евгений Заболотный на очередном заседании межведомственной комиссии.

Алгоритм решения проблемы долгостроев в Тюмени понятен. О ситуации доложил заместитель главы региона Евгений Заболотный на очередном заседании межведомственной комиссии, которое провел накануне губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Как сообщил присутствующим Евгений Заболотный, на сегодняшний день в Тюмени 11 самовольно эксплуатируемых домов. По каждому из них разработан подробный план-график оформления документации, которая в дальнейшем позволит ввести дома в эксплуатацию и передать их дольщикам.

«Сегодня по каждому из этих объектов сложилась абсолютно понятная для членов межведомственной комиссии ситуация, - рассказал замгубернатора, - что позволяет нам с уверенностью говорить, что все дома будут законно оформлены до конца текущего года, и дольщики смогут, наконец, вступить в полноправное владение собственным жильем».

Такие же понятные алгоритмы действий разработаны и для остальных долгостроев, сообщает пресс-служба Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области. Отметим, практически все проблемные объекты на сегодняшний день уже находятся в активной фазе строительства, все возникающие по ходу достройки домов вопросы решаются в рабочем порядке. Тем не менее, оснований для ослабления контроля за исполнением решений комиссии пока нет.

«Мы должны выполнить поручение президента РФ по вопросам завершения строительства проблемных многоквартирных домов», - напомнил членам комиссии глава региона.

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