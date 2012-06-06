Реконструкция кольца на Московском тракте завершится в этом году

Отметим, на сегодня по направлению Московский тракт активно строятся загородные поселки, такие как «Зубарево Hills», «Зубаревские просторы», «Подмосковье», «Молодежный 2.0». Пока в поселках еще есть непроданные участки и не все дома построены и заселены жильцами, можно отметить, что работы по реконструкции кольца и «превращению» его в полноценную транспортную развязку начаты довольно своевременно.