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Реконструкция кольца на Московском тракте завершится в этом году

6 июня 2012, 13:48
Работы по строительству развязки типа «клеверный лист» на кольце улицы Московский тракт в Тюмени ведутся. Замначальника ГУС и ЖКХ ТО Андрей Чистяков надеется, что завершены они будут к концу текущего года.

Работы по строительству развязки типа «клеверный лист» на кольце улицы Московский тракт в Тюмени ведутся без перекрытия автомобильного движения. Замначальника Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Андрей Чистяков надеется, что завершены работы будут к концу текущего года. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

Направление Московского тракта, ведущее в Екатеринбург и пользующееся особой симпатией у дачников и жителей частного сектора этого направления, требует улучшений. Этим и занимается сегодня строительная компания «Мостострой-11» - ведет работы по строительству развязки. В первую очередь здесь выполняются работы по внутренней части транспортной кольцевой развязки и по устройству съездов, после которых планируется открыть прямой ход под эстакадой по объездной автодороге и предусмотреть поворотные съезды.

«Есть все предпосылки, что город получит новую транспортную развязку уже в этом году», - уверен чиновник.

Отметим, на сегодня по направлению Московский тракт активно строятся загородные поселки, такие как «Зубарево Hills», «Зубаревские просторы», «Подмосковье», «Молодежный 2.0». Пока в поселках еще есть непроданные участки и не все дома построены и заселены жильцами, можно отметить, что работы по реконструкции кольца и «превращению» его в полноценную транспортную развязку начаты довольно своевременно.

Впоследствии, по словам Андрея Чистякова, будут расширять и саму улицу Московский тракт, пролегающую по городу.

#Новости#Московский тракт#Дорожное строительство#ВК Тюмень#Недвижимость#Женя#Общество
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