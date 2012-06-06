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К строительству эстакады на Мельникайте приступят в июне

6 июня 2012, 14:56
В июне текущего года в Тюмени планируют приступить к строительству транспортной развязки на улице Мельникайте. Так называемая «эстакада над кольцом» несколько застопорит автомобильное движение в городе.

В июне текущего года в Тюмени планируют приступить к строительству транспортной развязки на улице Мельникайте. Так называемая «эстакада над кольцом» несколько застопорит автомобильное движение в данной части города.

«Планируя строительство развязки, мы старались минимизировать неудобства, связанные с проведением строительно-монтажных работ», - высказался сегодня на пресс-конференции замначальника Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Андрей Чистяков. Тем не менее, автомобильное движение при строительстве будет перекрываться.

Работы будут проходить в 4 этапа:

- Сначала действия развернутся на участке по улице Мельникайте – от Широтной до ТЦ «Лента», в это время движение будет осуществляться по кольцу со стороны Широтной на Мельникайте, с Мельникайте на Чаплина и с Широтной на Чаплина. Закрытую часть дороги придется объезжать по Федюнинского через Червишевский тракт или Пермякова.

- Вторым этапом продолжатся работы на Мельникайте от 30 лет Победы до Широтной – эта часть гораздо больше, чем первая. Движение транспорта будет организовано по Широтной - Николая Федорова - 30 лет Победы или Широтной – Чаплина – Молодежной.

- Третий этап развернется на улице Широтной (от Мельникайте до въезда к дому № 17 на улице Широтной). Одновременно будет строиться сама эстакада. Дорожное движение будет перекрываться частично: по три полосы в одну сторону и две – в другую.

- Завершится строительство капитальным ремонтом существующего кольца. Во время выполнения этих работ уже будет возможность объезда кольца по правоповоротным отгонным полосам.

Аукцион по объекту уже проведен и подрядчик определен. Согласно документам, работы должны быть завершены до конца 2013 года.

#Новости#Дорожное строительство#ВК Тюмень#Южный микрорайон#Недвижимость#Женя#Общество
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