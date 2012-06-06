К строительству эстакады на Мельникайте приступят в июне

- Сначала действия развернутся на участке по улице Мельникайте – от Широтной до ТЦ «Лента», в это время движение будет осуществляться по кольцу со стороны Широтной на Мельникайте, с Мельникайте на Чаплина и с Широтной на Чаплина. Закрытую часть дороги придется объезжать по Федюнинского через Червишевский тракт или Пермякова.