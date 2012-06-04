За год жилищные условия улучшили 1300 бюджетников

За все время своего существования программа для работников бюджетной сферы корректировалась с учетом пожеланий ее участников. Так по многочисленным просьбам бюджетников на заседании Тюменской областной Думы было принято решение внести в программу поправки, разрешающие оформлять приобретаемое жилье, как в общую долевую собственность, так и только в собственность получателя субсидии, по его желанию. Вторым существенным изменением стало разрешение приобретать долю не только у застройщиков по договору участия в долевом строительстве, но и у физических лиц по догвору уступки прав требования. Данное нововведение тоже стало результатом пожеланий участников программы.