За год жилищные условия улучшили 1300 бюджетников

В первый же день работы от участников программы поступило более 40 заявлений. А уже меньше менее чем через две недели первые 9 участников купили квартиры, сообщает «Областной фонд развития жилищного строительства Тюменской области».
За все время своего существования программа для работников бюджетной сферы корректировалась с учетом пожеланий ее участников. Так по многочисленным просьбам бюджетников на заседании Тюменской областной Думы было принято решение внести в программу поправки, разрешающие оформлять приобретаемое жилье, как в общую долевую собственность, так и только в собственность получателя субсидии, по его желанию. Вторым существенным изменением стало разрешение приобретать долю не только у застройщиков по договору участия в долевом строительстве, но и у физических лиц по догвору уступки прав требования. Данное нововведение тоже стало результатом пожеланий участников программы.
Еще одно ключевое событие за этот год – расширение географии участников программы. В ноябре 2011 года к программе присоединились бюджетники Тобольска. А уже в январе 2012 начался новый этап реализации: в число участников программы включили не только врачей и учителей, но еще и работников культуры, молодежной политики, социальной сферы, педагоги дошкольного образования, наставники спортивных школ и центров дополнительного образования.
За один год реализации программы для работников бюджетной сферы реально улучшили свои жилищные условия более 1300 семей Тюмени и Тобольска. Большинство участников программы предпочитали брать и субсидию и займ максимально возможного размера – 1 миллион рублей. При этом самое популярное целевое направление использования средств - приобретение готового жилья. На втором месте - участие в долевом строительстве, на третьем – погашение ранее взятого ипотечного кредита.
Кстати, вот уже на протяжении года участники программы проявляют себя как добросовестные и порядочные клиенты, демонстрируя высокую финансовую дисциплину. Практически все заемщики – участники этой программы - гасят займ и проценты за пользование им в надлежащем объёме и точно в предусмотренные договором сроки.