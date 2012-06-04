Росреестр раскроет всю информацию о недвижимости – услуга платная

Сервис будет платным — годовая подписка на получение информации из ЕГРП об 1-100 объектах (включая уведомления об обновлении данных в реестре) обойдется физическому лицу в 500 рублей, юридическому — в 1000 рублей. Максимальное число объектов, подписку на которые может оформить одно лицо, — 2,5 млн. Такое большое количество выписок из ЕГРП может быть востребовано риэлторами, нотариусами, органам власти. Ресурс будет полезен банкам и компаниям, обслуживающим строительную отрасль.