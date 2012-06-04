Росреестр раскроет всю информацию о недвижимости – услуга платная

За определенную плату в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии любой желающий при помощи новой системы может получить доступ к информации из Единого реестра прав на недвижимое имущество. Вначале система будет включать данные по 42 регионам страны, но к концу 2012 года охватит всю Россию. В Тюменской области система заработает в декабре.
Росреестр планирует реализовать глобальный проект по построению Единой федеральной информационной системы регистрации прав и кадастрового учета - федеральный информационный ресурс и автоматизированная информационная система «Мониторинг рынка недвижимости».
Федеральный информационный ресурс (ФИР), который впервые объединит и обеспечит на федеральном уровне доступ к сведениям из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) и станет крупнейшим государственным информационным ресурсом в России, представили столичным журналистам 31 мая. С июля нынешнего года Федеральный информационный ресурс начинает свою работу, сообщается в пресс-релизе Росреестра.
Пользователи ФИР смогут ознакомиться с регистрационными данными на интересующие их объекты и узнать их кадастровую стоимость, собственника, точный адрес, площадь и прочее. Возможным станет подписка на изменения в данных ЕГРП по конкретным объектам – например, система сама пошлет подписчику информационное письмо в случае смены владельца здания или земельного участка.
Сервис будет платным — годовая подписка на получение информации из ЕГРП об 1-100 объектах (включая уведомления об обновлении данных в реестре) обойдется физическому лицу в 500 рублей, юридическому — в 1000 рублей. Максимальное число объектов, подписку на которые может оформить одно лицо, — 2,5 млн. Такое большое количество выписок из ЕГРП может быть востребовано риэлторами, нотариусами, органам власти. Ресурс будет полезен банкам и компаниям, обслуживающим строительную отрасль.
Автоматизированная информационная система «Мониторинг рынка недвижимости» (АИС «МРН»), которая разработана Росреестром в 2011 году в рамках обеспечения исполнения функции по мониторингу рынка недвижимости, включает не персонифицированную информацию о ценах сделок с объектами недвижимости и характеристиках таких объектов, содержащихся в учетных системах Росреестра. Функционалом системы предусматривается внесение сведений о ценах спроса и предложения на объекты недвижимости из других источников (внешние источники информации).
Открытие публичного доступа к таким сведениям повысит уровень информированности граждан и профессиональных участников рынка недвижимости о его состоянии и будет способствовать развитию более цивилизованных отношений на рынке.
Как прокомментировали в Тюменском управлении Росреестра, новая система внедряется поэтапно, поэтому в нашей области ее внедрение намечено на конец года – декабрь.